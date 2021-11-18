В Барнауле женщина подсадила на наркотики свою 10-летнюю дочь

От веществ у девочки начались галлюцинации Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле будут судить 33-летнюю женщину, которая подсадила на наркотики свою несовершеннолетнюю дочь. Девочку она заверяла, что это вещество не вызывает привыкание, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следкома, женщина страдала наркоманией. Она покупала наркотики в интернете и уговаривала свою 10-летнюю дочку принимать наркотики - “скорость”. Ситуация продолжалась с июня по август этого года.

- При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий. После очередного приема наркотиков несовершеннолетняя, у которой начались галлюцинации, была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время девочка изъята из семьи, - подчеркнули в следкоме.

При этом обвиняемая во время следствия заявила, что не помнит, как употребляла наркотики вместе с дочерью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.