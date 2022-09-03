"Звери" выступят в Барнауле с программой в честь 20-летия группы Фото: Анна СЕМИНА

Новый театральный сезон в Алтайском крае уже открыли, на очереди – концертный. Судя по графику гастролей, сфера развлечения наконец-то приходит в себя после запретов, введенных из-за пандемии. «Комсомолка» рассказывает, какие концерты пройдут в Барнауле осенью-2022.

Сентябрь

DABRO (0+)

DABRO – одна из самых душевных и популярных групп современности. «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район», «На крыше» - эти хиты стали самыми ротируемыми песнями в России. Телеканал МУЗ-ТВ отдал победу DABRO в номинации «Прорыв года».

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 19 сентября (концерт перенесен c 20 апреля 2022г.). Начало в 19:00.

Билеты: 1500 — 3500 рублей.

StandUp Юлия Ахмедова «Лично» (18+)

Стендап комик представит самую личную и откровенную программу. Возможно, гости вечера услышат то, что раньше мог слышать только психолог Ахмедовой.

– «ЛИЧНО» - это, прежде всего, взгляд комика на самые разные, порою табуированные в обществе, темы. Это проблемы, события, истории, которые точно стоит услышать и над которыми стоит подумать, - говорят организаторы.

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 25 сентября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1000 — 3500 рублей.

Григорий Лепс (16+)

– Песни – это верстовые вехи, которые обозначили направление творческого пути, – говорит Григорий. – Были на этом пути и тяжелые подъемы, и крутые откосы, каждый шаг был нелегким поиском, нажитым опытом. Я благодарен судьбе! Благодарен всем, кто приходит на мои концерты и слушает мои песни...

Где: «Титов-Арена»

Когда: 30 сентября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 2600 — 7000 рублей.

Октябрь

«Звери» (12+)

Летом 2022 года стартовал гастрольный тур группы в честь 20-летия.

– Концертный зал вашего города в этот вечер станет площадкой для ваших лучших воспоминаний. Тех, что появятся прямо на этом концерте. И тех, что вы переживете заново, вспомнив, как влюблялись и путешествовали, взрослели и вдохновлялись под песни «Зверей», - обещают организаторы.

Где: «Титов-Арена»

Когда: 6 октября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 2000 — 6000 рублей.

Группа «Plazma» (16+)

«PLAZMA» – это первая российская поп-группа, которая решила выйти на сцену с репертуаром на английском языке. Это было страшно, но запоминающиеся мотивы вывели коллектив на первые места чартов.

Гости вечера смогут не только окунуться в приятную ностальгию, но и услышат новые песни в исполнении Романа Черницына и Максима Постельного.

Где: Ресторан «Барнаул»

Когда: 6 октября 2022. Начало в 20:00.

Билеты: 800 — 2200 рублей.

ANNA ASTI. Сольный концерт «Феникс» (16+)

ANNA ASTI открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в новой роли сольной артистки. Несмотря на новое звучание, она сохранила свой

Где: «Титов-Арена»

Когда: 9 октября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 2000 — 6000 рублей.

Егор Крид (6+)

– Новая пластинка «Что они знают?» предлагает нам увидеть повзрослевшего музыканта. Тексты более содержательные, музыка интереснее. Альбом звучит на уровне мировых музыкальных трендов и задает новую планку для нашего шоу-бизнеса, - анонсируют организаторы.

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 10 октября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 2000 — 6000 рублей.

ДИСКО 90х (16+)

Суперфестиваль популярной музыки «Диско 90-х» представляет лучшее из золотой коллекции хитов 90-х и 2000-х годов. Одно из главных музыкальных событий теперь и в Вашем городе.

Где: «Титов-Арена»

Когда: 15 октября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1200 — 1900 рублей.

Эмин Фото: Анна СЕМИНА

ЭМИН (6+)

EMIN представит программу в рамках нового концертного тура: LOVE IS 2022.

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 16 октября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1600 — 6000 рублей.

Вячеслав Бутусов (6+)

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» приглашают на большой концерт, посвящённый 40-летию легендарной группы Nautilus Pompilus!

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 30 октября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 2400 — 5500 рублей.

ЛИНДА (12+)

– Как всегда, это будет ни с чем не сравнимое живое энергетическое действо, которое не оставит равнодушным ни одного пришедшего на него поклонника Линды. Будут исполнены как песни с нового альбома «ДНК Мира» так и, конечно же, всеми любимые хиты, - обещают организаторы.

Где: Клуб-ресторан «PHARAOH»

Когда: 31 октября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1200 — 3000 рублей (динамическое ценообразование).

Ноябрь

Елена Новикова (16+)

Популярный стендап комик, успевшая даже снять сериал по мотивам своей жизни «Я не шучу». Сама Елена является автором и сценаристом. Вот так круто в 47 лет она поменяла свою жизнь.

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 5 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1000 — 2500 рублей.

Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» (0+)

«Руслан и Людмила» — один из самых зрелищных и масштабных проектов за всю историю ледовых шоу. Главные роли исполняют победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Алина Загитова и многие другие.

Где: «Титов-Арена»

Когда: 8 ноября 2022 (мероприятие перенесено c 31 марта 2022). Начало в 19:00.

Билеты: 1500 — 3500 рублей.

Глеб Самойлоff & The Matrixx (12+)

– Глеб Самойлов & The Matrixx ко дню рождения группы «Агата Кристи» решили подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи», - говорят организаторы.

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 10 ноября 2022. Начало в 20:00.

Билеты: 1800 — 3900 рублей.

Сергей Лазарев (12+)

Артист представит новое концертное шоу «Я не боюсь!».

– Это шоу я готовил почти год, и с нетерпением жду момента, когда покажу его своим поклонникам, — признается сам Сергей.

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 11 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 2000 – 6000 рублей.

Сергей Лазарев Фото: Анна СЕМИНА

Лолита (16+)

Зрители увидят шоу международного уровня, программу из новых и лучших номеров разных периодов творчества эпатажной артистки.

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 12 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1800 — 5000 рублей.

Александр Розенбаум (6+)

В этом году исполнитель стал хэдлайнером фестиваля Роберта Рождественского на Алтае. Он много путешествовал по региону и даже сочинил про него песню, которую его поклонники уже полюбили. Услышать ее и многое другое можно будет на концерте музыканта в Барнауле.

Где: ДК «Моторостроителей»

Когда: 16 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1400 — 5000 рублей.

Руки вверх! (12+)

Успех этого концерта обеспечен заранее. Это будет шумно, весело и с ноткой ностальгии по школьным и студенческим временам.

Где: «Титов-Арена»

Когда: 16 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1900 — 3700 рублей.

Любэ (6+)

– Вот уже 30 с лишним лет прошло со дня появления «Любэ» на сцене, третье поколение зрителей приходит на концерты группы, потому что песни «Любэ» не потеряли своей актуальности и привлекательности по сей день! – говорится в анонсе предстоящего выступления.

Концерт приурочен к юбилею Николая Расторгуева.

Где: «Титов-Арена»

Когда: 20 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1500 — 6000 рублей.

NILETTO (12+)

– Талант, молодость, амбиции — это все он! «Любимка», «Краш», «Fly 2», «Если тебе будет грустно», «Ты такая красивая», «НевывоЗИМАя» – это все он.

Где: Бар-ресторан «Опера»

Когда: 22 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1800 — 3500 рублей.

Алексей Глызин (12+)

– Живой звук, великолепное музыкальное и световое шоу — это будет приятный подарок для всех ценителей творчества российского артиста! – говорят организаторы.

Где: Театр драмы им. В.М.Шукшина.

Когда: 22 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1900 — 3900 рублей.

Сергей Пенкин (6+)

– Приглашаю всех в мой мир, который звучит и переливается разными красками и нотами. Здесь будет праздник для тех, кто любит классику, и джаз, и просто качественную поп-музыку. Здесь будет праздник для всех, потому что это мой мир – «Мой Медиамир», - говорит артист.

Где: Музыкальный театр

Когда: 22 ноября 2022. Начало в 19:00.

Билеты: 1800 — 4500 рублей.

Любовь Успенская (6+)

– Настоящая любовь — вот, что дарит своим зрителям многогранная творческая индивидуальность певицы, - утверждают организаторы.

Где: Театр драмы им. В.М.Шукшина

Когда: 23 ноября 2022 (мероприятие перенесено c 18 апреля 2022). Начало в 19:00.

Билеты: 1800 — 5000 рублей.

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