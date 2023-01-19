Бывшая алтайская журналистка Анна Кикина показала, что на самом деле едят космонавты на МКС

В рационе космонавтов много сублимированных и консервированных продуктов. Фото: скриншот с видео Центра подготовки космонавтов имени Гагарина

Бывшая алтайская журналистка и радиоведущая, ныне космонавт Анна Кикина рассказала о том, чем она и ее коллеги питаются на Международной космической станции. Видео опубликовал Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Сейчас пища космонавтов – это вовсе не тюбики с готовой едой, как представляется многим. Она выглядит почти так же, как и земная еда. В основе - сублимированные продукты в пластиковых пакетах и блюда в металлических консервных банках.

Среди напитков кофе, кисель, какао, молоко, сок, – все в сухом виде в пакетах, разбавляется водой. Пакеты с сублимированным веществом заправляются из блока подачи воды. Также на столе у космонавтов большое количество соусов – васаби, горчица, кетчуп. Любят они полакомиться и сладостями – джемами, сушеными фруктовыми палочками, сухофруктами, медовой коврижкой, шоколадным плавленным сыром.

Конечно, в рационе есть также основные блюда – сублимированные супы, салаты, закуски. Среди них свинина с лечо, макароны с грибами, поджарка из говядины, омлет с грибами, пюре картофельное с луком, баклажаны тушеные с картофелем. А в консервированном виде – телятина с овощами, баранина, язык говяжий, икра, мясо в белом соусе, форель, осетр заливной, солянка мясная, каша перловая с мясом. Также есть каши разных видов и творог.

Напомним, 5 октября россиянка Анна Кикина отправилась на Международную космическую станцию в составе экипажа Crew Dragon. На данный момент она единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» и первая из россиян, кто совершил полет на космическом корабле Dragon компании SpaceX Илона Маска. До того как стать космонавтом, женщина работала на радио в компании «Радио Сибирь – Алтай» в Горно-Алтайске.

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