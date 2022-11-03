Космонавт Анна Кикина передала с орбиты видеопривет Алтаю

До 2012 года Анна Кикина работала в Горно-Алтайске Фото: кадр с видео Роскосмоса.

Улетевшая на МКС космонавт Роскосмоса Анна Кикина передала привет Республике Алтай и поздравила жителей региона с целым рядом значимых юбилеев. Ее видеообращение с орбиты Земли выложил в своем telegram-канале глава региона Олег Хорохордин.

- Республика Алтай – прекрасный регион, с которым меня многое связывает. Здесь я провела несколько чудесных лет, работала инструктором по плаванию, гидом-проводником на реках Алтая, а также радиоведущей. Именно из Республики Алтай я отправилась в отряд космонавтов Роскосмоса. Здесь у меня также осталось много хороших друзей, - сказала Анна.

Из биографии Анны Кикиной известно, что она родилась в Новосибирске. Училась в Новосибирской госакадемии водного транспорта. Также в ее портфолио - оконченные курсы при МЧС на спасателя, дипломы инженера-гидротехника и экономиста-менеджера.

До 2012 года Анна Кикина работала на «Радио-Сибирь Алтай» в Горно-Алтайске. Жители алтайского города помнят ее псевдонимом Анна Радуга. Именно во временя работы журналистом она узнала о первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России. Девушка подала заявку, успешно прошла многочисленные экзамены, тесты, комиссии и в декабре 2014 ей присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». С момента подачи заявки и долгожданным полетом в космос прошло, без малого, 10 лет. Все это время Анна проходила тщательную подготовку. И, наконец, 5 октября этого года Кикина отправилась на Международную космическую станцию составе в экипаж миссии Crew-5 на корабле компании Илона Маска.

С МКС Анна поздравила жителей Республики Алтай со 100-летием Ойротской автономной области, 100-летием Чуйского тракта и вековым юбилеем главных республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны»

- Поздравляю всех жителей республики Алтай с этими знаковыми юбилеями. Желаю всем здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Шлю вам огромный привет с орбиты планеты Земля! - сказала Анна.

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