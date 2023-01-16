На месте пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

15 января в отделении токсикологии БСМП № 2 скончался пожарный, который впал в кому после ЧП в торговом центре «Успех». Шесть дней пациент с ожогами дыхательных путей и отравлением продуктами горения находился на ИВЛ, но, к сожалению, так и не вышел из комы.

Напомним, крупный пожар в барнаульском торговом центре на улице Попова, 214 произошел ночью 9 января. Пожарные работали по повышенному рангу, ликвидируя возгорание на 500 метрах. На третьем этаже здания полыхал склад авторезины центра «Вианор». Звено, в котором был Евгений Рябинский, проверяло этаж на наличие людей. В какой-то момент, по данным источников «Комсомолки», в помещении произошел взрыв и выброс пламени. Температура подскочила до 900 градусов: у Евгения, который шел впереди, маска стала плавиться на лице. Два его товарища, которые также получили ожоги рук и спины, эвакуировали Рябинского, который был уже в бессознательном состоянии.

- Женька с Новосибирска недавно перевелся в Барнаул, в тот день он вышел не в свою смену, подменял другого человека, - рассказали товарищи пожарного.

Пожарному Евгению Рябинскому было 28 лет. Информация о том, когда и где состоится прощание, будет известна позже. Редакция «Комсомолки» выражает соболезнование родным и близким погибшего героя.

По словам опытных барнаульских пожарных подобное жуткое ЧП было в девяностых годах прошлого века. Тогда целое звено пожарных сгорело при тушении бани на Змеиногорском тракте. Пожарные открыли слуховое окно на крыше и вошли в чердачное помещение. В результате притока воздуха образовалась обратная тяга, из-за которой произошла смертоносная огненная вспышка, которая унесла жизни нескольких человек.

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