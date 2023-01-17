Четырех заболевших корью госпитализировали в Алтайском крае

Заболевшие не были знакомы друг с другом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выявили четырех заболевших корью. Всех их госпитализировали. Об этом сообщает «Толк».

Один из госпитализированных – житель Барнаула, а также трое из Тальменского района. Были ли они ранее привиты, пока неизвестно. Между собой эти жители Алтайского края не знакомы, они посещали другие регионы, где уже выявляли корь.

Всего, по предварительной информации, в круг контактных лиц в регионе входят более 400 человек. Они находятся под наблюдением медиков. Если они не были привиты против кори, то проходят вакцинацию.

Ранее мы писали о том, что некоторые жители краевой столицы не пускают медиков в дом для осмотра на корь.