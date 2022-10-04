Сайты пестрят различными предложениями Фото: Avito.ru

С момента объявления частичной мобилизации в России жители Алтайского края стали активно выставлять объявления о продаже военного обмундирования. Известные всем сайты пестрят подобными предложениями. Большинство предложений появилось именно после 21 сентября – даты старта мобилизационных мероприятий.

Часть объявлений на портале «Авито» размещена от имени производителей или военторгов – здесь предложен весьма широкий ассортимент. Однако подавляющая часть предложений на сайте - от обычных жителей Алтайского края, которые нашли у себя в «закромах» армейскую каску или бронежилет и решили заработать на фоне частичной мобилизации.

Жители региона продают армейские бушлаты, ватники, берцы, каски, подсумки и другое. Среди них есть как новые вещи, так и б/у. Например, бронежилет можно купить от 7000 рублей. За такую сумму предлагают самый простой вариант, обычно б/у. Новые бронежилеты продают уже значительно дороже – от 20 тысяч рублей.

Каски Фото: Avito.ru

Армейский бушлат «с рук» можно приобрести за 3 тысячи рублей, за эту же цену в среднем продают новые берцы, а также шлемы. В одном из объявлений на выбор предлагают три варианта касок: современная – за 3600, «сталинка» образца 1953 года – за 3600, «немецкая кенигсберг» - за 2600.

Еще несколько примеров цен:

– подсумки – от 300 рублей

– армейский котелок – 500 рублей

– плащи – от 500 рублей

– ватники – от 500 рублей

Отметим, что одновременно с началом мобилизации в Алтайском крае начали работать волонтеры, которые собирают гуманитарные грузы для военнослужащих.

Напомним, ранее военный комиссар Республики Алтай рассказал, что предоставляют мобилизованным в воинских частях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

#Времяпомогать: пункты сбора гуманитарной помощи военным в Алтайском крае

Публикуем списки адресов, где работают пункты сбора гуманитарной помощи нашим бойцам в Алтайском крае (подробнее)