Военный комиссар Республики Алтай полковник Олег Денисенко. Фото: скриншот с видео из telegram-канала t.me/gromov_maim

Военный комиссар Республики Алтай полковник Олег Денисенко рассказал, какую одежду выдают мобилизованным, призванным в ходе частичной мобилизации – 2022. Видеообращение военкома разместил у себя в telegram-канале глава администрации Майминского района Петр Громов.

– Уважаемые жители Республики, земляки! Много идет обращений в соцсетях о том, что якобы тех граждан, которых мобилизуют, не обеспечивают вещевым имуществом. Я хочу сказать достоверно, что всех военнослужащих, которые будут мобилизованы или на данный момент прибыли в воинские части, их полностью переодевают в полевую форму одежды, которая состоит из нескольких вариантов - это как летняя форма одежды, так и зимняя, - заявил военком.

Олег Денисенко также рассказал, что мобилизованным выдается два комплекта белья – летний и зимний. В качестве головного убора на теплую погоду предусмотрена кепка, а на холодную – шапка. В наборе есть два вида перчаток – простые и утепленные, а также летние и зимние варианты берцев.

– Ребята те, которые служили, особенно в последние годы, прекрасно знают, что форма именно полевая идет более улучшенная, чем лет 10-15 назад, все граждане, которые будут призваны по [частичной] мобилизации, будут все полностью обеспечены соответствующей формой. Правительством Республики Алтай и Государственным собранием принято решение и уже закуплены мешки и коврики для того, чтобы в полевых условиях мобилизованные граждане могли комфортно отдыхать, - отметил Денисенко.

В подтверждение слов военкома в видеоролике смонтирована запись, на котором мужчина в военной форме представляется мобилизованным сержантов Василием Старковым из села Старая Суртайка Красногорского района. Отметим, что это населенный пункт относится уже к Алтайскому краю, а не Республике Алтай.

– Хочу опровергнуть всю неверную информацию, которая к вам поступила, мифы, слухи о том, что якобы нас здесь не кормят, плохо одевают, заставляют находиться на сырой земле без палаток. По прибытии мне выдали комплект зимнего армейского белья, летнего, новые берцы, перчатки. Кормят нас здесь три раза в день: завтрак, обед и ужин. Кормят хорошо. Казармы, в которых нас разместили, новые, их здесь много, места всем хватает, – рассказывает автор ролика.

По словам мужчины, в казармах обустроен необходимый быт, есть даже стиральные машинки, которыми мобилизованные могут самостоятельно пользоваться. Для личной гигиены предусмотрены душевые кабины, умывальники и туалеты. Как утверждает автор видео, все мобилизованные с Красногорского района сейчас находятся в одном месте.

- По определенным данным, мы здесь будем находиться еще около месяца. Прошу, пожалуйста, не переживайте так сильно за нас, мы все-таки уже мужчины взрослые, каждый из нас как минимум прошел срочную службу, кто-то уже побывал на контракте. Я сам лично служил по контракту три года в Москве. Много где побывал, в других частях России, видел много казарм, быт. И могу вам официально сказать, что там, где мы сейчас пребываем – одно из лучших мест, где я был по условиям службы. Не переживайте, уже скоро домой приедем, не успеете соскучиться, - заверил мужчина.

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