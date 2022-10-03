Появился прогноз погоды на зиму в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящая зима в Алтайском крае не принесет ощутимых погодных аномалий. Это следует из вероятностного прогноза Гидрометцентра России.

Октябрь 2022 года в Алтайском крае будет укладываться в средние многолетние значения по температуре и осадкам. Например, для краевой столицы нормой средней месячной температуры во втором осеннем месяце является показатель +2,5 градуса.

В ноябре в регионе также не прогнозируют серьезные аномалии.

- Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на севере и востоке Сибирского федерального округа, на севере Бурятии и Забайкальского края, в Якутии, и на севере Хабаровского края, - сказано в вероятностном в прогнозе.

В декабре в Алтайском крае заметных перепадов температур не ожидается. Типичная среднемесячная температура для Барнаула в первом зимнем месяце составляет -13,9 градуса.

- Средняя месячная температура выше нормы ожидается на Таймыре, на северо-востоке Якутии; ниже нормы - на большей части Чукотки, Камчатки и Магаданской области, на Тихоокеанском побережье Хабаровского края, - пояснили синоптики.

Заметное похолодание жители региона могут ощутить уже в январе. По предварительным данным синоптиков, на юге и юго-востоке Алтайского края столбики термометров могут опуститься ниже, чем год назад. Средняя месячная температура в январе для краевой столицы составляет -15,8 градуса.

В последний месяц зимы-2023 в восточных районах Алтайского края может быть холоднее, чем в 2022 году. В Барнауле средняя температура в феврале составляет -15,1 градуса.

Из данных вероятного прогноза следует, что температура воздуха в марте-2023 в Алтайском крае будет привычной. Для Барнаула показатель средней месячной температуры в этом месяце составляет составляет -7,3 градуса.

Добавим, что в ближайшие дни в Алтайском каре станет заметно теплее. Подробнее о погоде на эту неделю можно прочитать здесь.

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