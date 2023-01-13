На Оби в эти дни строится ледовый крещенский городок Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 19 января будут официально открыты две купели: на Оби в районе набережной и на озере Пионерском в Борзовой Заимке. Об этом сообщил начальник Управления ГОЧС Барнаула Владимир Драчев.

На Оби в эти дни строится ледовый крещенский городок, уже подготовлена площадка, завозится лед. Пробы воды соответствуют санитарным нормам, толщина ледового панциря в эту зиму солидная - больше чем полметра (55 см). Как и в предыдущие годы на берегу предусмотрены места для стоянки спецавтомобилей и личного транспорта.

На официальных купелях будут дежурить сотрудники МЧС России, полиции, Росгвардии, скорой медицинской помощи и местных органов власти.

- Официальные купели оснащаются деревянным коробом для исключения случаев ухода человека под лед, имеют спуск к воде, оборудованный поручнями, - сообщает пресс-служба ГО МЧС по Алтайскому краю.- В темное время суток подходы к купели будут освещены.

Как рассказали в Барнаульской Епархии, 19 января в праздник Крещения Господня от Знаменского храма в сторону Оби двинется Крестный ход, будет проведен чин освящения воды.

Традиционные купели откроются также в городах и поселках края. Полный список спасатели обещают огласить 16 января.

- В прошлом году в крае было оборудовано 39 купелей на открытых водоёмах, в этом году мы ожидаем, что будет не меньше, - заметил на селекторном совещании главный государственный инспектор по маломерным судам Алтайского края Андрей Субочев.

Погода на Крещение ожидается спокойная, без осадков. По данным Алтайского Гидрометцентра, температура воздуха с 18 по 20 января днем будет составлять минус 13-18 градусов, ночью – минус 20-25.

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