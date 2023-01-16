Каждое второе смертельное ДТП в Республике Алтай произошло из-за пьяного водителя

ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года не включили в статистику. Фото: МУ МВД России "Бийское"

В Республике Алтай подвели итоги работы Госавтоинспекции в 2022 году. Как оказалось, печальная статистика сильно возросла, и заметно участились случаи гибели людей на дороге из-за пьяных водителей.

По словам начальника Управления Госавтоинспекции Анатолия Косинова, в 2022 году на территории региона произошел заметный рост числа погибших в авариях людей, а также раненных.

– Так, в 366 дорожно-транспортных происшествиях, погибло 45 человек и 480 получили травмы различной степени тяжести, - говорится в его докладе.

Полицейские собрали статистику самых аварийных районов: больше всего ДТП произошло в Майминском, Шебалинском, Усть-Коксинском, Чемальском и Чойском районах.

Выросло число аварий с участием пешеходов. Официально зарегистрировано за год 70 ДТП, при этом восемь человек скончались, остальные получили травмы. Кроме того произошло 63 аварии, где участниками оказались дети. Один несовершеннолетний погиб, а 70 были травмированы.

Снижение отмечается только числа смертельных ДТП, с участием пьяных водителей. И все же согласно данным Госавтоинспекции, каждый второй участник аварии погиб именно по вине нетрезвого автолюбителя.

– Исходя из анализа аварийности основными причинами, повлекшие рост числа погибших стали: несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - добавил докладчик.

Также в годовой отчет вошли 106 аварийных случаев, когда участниками ДТП стали водители, не имевшие прав, либо лишенные удостоверения. В результате их бездумных действий погибли 17 человек и еще 145 получили травмы различной степени тяжести.

В эту печальную статистику, разумеется, не были включены случаи аварий, с участием жителей Республики Алтай, но официально произошедшие за границами региона. Нельзя не вспомнить жуткое ДТП вечером 5 сентября на 378 километре Чуйского тракта (Бийский район). Минивэн Honda Stepwgn влетел в бензовоз DAF с прицепом и перевернулся. Все, кто был в «Хонде», погибли, а это – 35-летняя женщина-водитель и ее четверо детей. Они возвращались домой в Кош-Агач из Барнаула.

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