Частичная мобилизация в Алтайском крае: когда закончится первый этап и как помогают семьям солдат

Алтайский край почти на 60% выполнил план по частичной мобилизации Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край почти на 60% выполнил план по частичной мобилизации. При этом тех, кто не соответствовал категориям, перечисленным в Указе Президента о частичной мобилизации, отправили обратно домой. Подробности в нашем материале.

Перерыв в отправке

В настоящее время корректируются списки призывников частичной мобилизации.

– Вы знаете, что 59 человек, которые в первом составе прибыли в Омск, по ним пересмотрели решение, и они вернулись назад. В некоторых случаях уточнения происходят: учитывая масштаб, темпы, а также новизну такой работы, это нормально. Очень оперативно поправляем ситуацию там, где это надо. День за днем все будет четче становиться, и таких уточнений, я думаю, будет меньше, – подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Зампредседателя краевого правительства Виталий Снесарь рассказал, что точную цифру мобилизованных в регионе назвать нельзя, так как это закрытая информация. Также он отметил, что в ближайшее время ожидается перерыв в отправке. Закончить с данным этапом мобилизации планируют примерно до середины октября.

Отложили отправку мобилизованных

В Бийске отложили отправку мобилизованных, которая была запланирована на 30 сентября. Когда состоится отправка, на данный момент неизвестно. Сейчас в бийском военкомате работает комиссия по приему граждан, которые ошибочно получили повестку. Для получения отсрочки нужно предъявить документы, подтверждающие это право.

Помощь семьям мобилизованных

Губернатор Виктор Томенко дал распоряжение создать службу помощи семьям мобилизованных.

- В каждом муниципалитете определяются социальные работники, которые выйдут в семьи мобилизованных жителей края, выяснят, какая помощь им требуется, окажут психологическую и социальную поддержку, - уточняют в Минсоцзащиты.

Отметим, что нуждающиеся семьи мобилизованных могут сами обращаться с вопросами по телефону контакт-центра Минсоцзащиты: (3852) 27-36-01.

1% из числа запасников

Накануне к жителям обратился военный комиссар Алтайского края Марат Усманов.

- Впервые со времен Великой Отечественной войны мы проводим такое мероприятие. В первую очередь призываются граждане, находящиеся в запасе, проходившие военную службу и имеющие нужную военно-учетную специальность, - сказал военком.

Комиссар еще раз подчеркнул, что призыву подлежат солдаты и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет. Всего по стране поставили задачу призвать 300 тысяч человек. Регион должен мобилизовать около 1% из числа запасников.

Важно!

В Алтайском крае развернут центр содействия тем, кто ошибочно был направлен в воинскую часть. Это является нарушением Указа Президента о частичной мобилизации. Также в центре могут ответить на вопросы по организации быта мобилизованных. Обращения принимаются в региональном отделении Общероссийского Народного фронта по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж, контактный телефон 8(3852)35-37-88. Также интересующие вопросы можно задать, позвонив на «горячую линию» Минобороны и Правительства РФ по номеру 122.

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