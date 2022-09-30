Частичная мобилизация в Алтайском крае: когда закончится первый этап и как помогают семьям солдат

Алтайский край почти на 60% выполнил план по частичной мобилизации
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайский край почти на 60% выполнил план по частичной мобилизации. При этом тех, кто не соответствовал категориям, перечисленным в Указе Президента о частичной мобилизации, отправили обратно домой. Подробности в нашем материале.
В настоящее время корректируются списки призывников частичной мобилизации.
– Вы знаете, что 59 человек, которые в первом составе прибыли в Омск, по ним пересмотрели решение, и они вернулись назад. В некоторых случаях уточнения происходят: учитывая масштаб, темпы, а также новизну такой работы, это нормально. Очень оперативно поправляем ситуацию там, где это надо. День за днем все будет четче становиться, и таких уточнений, я думаю, будет меньше, – подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Зампредседателя краевого правительства Виталий Снесарь рассказал, что точную цифру мобилизованных в регионе назвать нельзя, так как это закрытая информация. Также он отметил, что в ближайшее время ожидается перерыв в отправке. Закончить с данным этапом мобилизации планируют примерно до середины октября.
В Бийске отложили отправку мобилизованных, которая была запланирована на 30 сентября. Когда состоится отправка, на данный момент неизвестно. Сейчас в бийском военкомате работает комиссия по приему граждан, которые ошибочно получили повестку. Для получения отсрочки нужно предъявить документы, подтверждающие это право.
Губернатор Виктор Томенко дал распоряжение создать службу помощи семьям мобилизованных.
- В каждом муниципалитете определяются социальные работники, которые выйдут в семьи мобилизованных жителей края, выяснят, какая помощь им требуется, окажут психологическую и социальную поддержку, - уточняют в Минсоцзащиты.
Отметим, что нуждающиеся семьи мобилизованных могут сами обращаться с вопросами по телефону контакт-центра Минсоцзащиты: (3852) 27-36-01.
Накануне к жителям обратился военный комиссар Алтайского края Марат Усманов.
- Впервые со времен Великой Отечественной войны мы проводим такое мероприятие. В первую очередь призываются граждане, находящиеся в запасе, проходившие военную службу и имеющие нужную военно-учетную специальность, - сказал военком.
Комиссар еще раз подчеркнул, что призыву подлежат солдаты и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет. Всего по стране поставили задачу призвать 300 тысяч человек. Регион должен мобилизовать около 1% из числа запасников.
В Алтайском крае развернут центр содействия тем, кто ошибочно был направлен в воинскую часть. Это является нарушением Указа Президента о частичной мобилизации. Также в центре могут ответить на вопросы по организации быта мобилизованных. Обращения принимаются в региональном отделении Общероссийского Народного фронта по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж, контактный телефон 8(3852)35-37-88. Также интересующие вопросы можно задать, позвонив на «горячую линию» Минобороны и Правительства РФ по номеру 122.
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