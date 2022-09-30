Районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока Алтайский край находится во власти непогоды. 30 сентября в некоторых районах идет снег, однако вскоре погода изменится. Подробнее об этом в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

30 сентября в Алтайском крае свежо: днем воздух прогреется лишь до +5 градусов. В регионе идут дожди, местами мокрый снег. На большей части региона появился временный снежный покров. Больше всего снега в Алтайском крае выпало в Змеиногорске. На утро 30 сентября высота снежного покрова там составила 5 сантиметров. На дорогах региона гололедица.

– Рекомендуем выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средств, – подчеркнули в ГИБДД Алтайского края.

По словам синоптика, в субботу с прохождением вторичного холодного фронта на всей территории Алтайского края еще будет идти мокрый снег. Днем он наиболее вероятен в юго-восточных районах региона. В ночь на 1 октября прогнозируют -1…-6 градусов, днем столбики термометров покажут +1…+6 градусов.

– На дорогах возможна гололедица, автомобилистам нужно быть особенно внимательными, – подчеркнула Людмила Юрьевна

К счастью, вскоре погода изменится к лучшему. Начиная с воскресенья, 2 октября, районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона, поэтому установится спокойная погода, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов, при прояснении в предгорьях до -9…-11 градусов. Днем же воздух прогреется до +2…+7 градусов.

– В последующие дни температура воздуха будет повышаться. Уже во вторник и среду, 4 и 5 октября, днем столбики термометров поднимутся до +7…+12 градусов. Во второй половине недели в Алтайском крае потеплеет до +13…+18 градусов.

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