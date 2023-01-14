Тесно связаны с человеком. Алтайский биолог рассказал, почему исчезают воробьи и чем это грозит

В России обитают два вида воробьев: домовые, которых по-другому называют городскими, и полевые Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле снижается численность городских воробьев. Это факт, который подтверждает стастистика. В конце 80-х в Барнауле было от 700 до 2,5 тысяч особей на квадратный километр. Сейчас - 600-700. Почему это происходит и чем это грозит, рассказал заведующий лабораторией «Музей природы» АлтГУ, кандидат биологических наук Виктор Петров.

В России обитают два вида воробьев: домовые, которых по-другому называют городскими, и полевые. Неслучайно прошлый год был объявлен Союзом охраны птиц России годом домового воробья, ведь ситуация близка к катастрофической. В Европе, в том числе и в России, ученые отмечают снижение численности домового воробья, и за последние годы ситуация стала близка к катастрофической.

- Домовый воробей тесно связан с человеком и живет только в населенных пунктах. Сегодня он считается одним из самых распространенных видов в мире. В Западной Европе в городах воробья уже практически нет, его считают исчезающим видом. Та же тенденция наблюдается и у нас в Алтайском крае, в частности, в Барнауле, - говорит Виктор Петров.

По мнению ученых, существует как минимум три главные причины снижения численности этих птиц. Первая из них связано с особенностями расселения птиц. В качестве своего жилья они предпочитают щели домов. У современных зданий практически нет изъянов, где можно было бы поселиться пернатым. Поэтому перед ними сейчас остро стоит «квартирный вопрос».

Вторая причина связана с питанием. Сейчас в городах стало чище и меньше мусорных баков, которые для воробьев были наподобие столовых. В основном, там эти всеядные птицы находили, чем поживиться на обед.

Третья причина тоже связана с пищей. Стрижка травы, уход за газонами делают привлекательными город для людей, но не для воробьев. Такое вмешательство приводит к снижению разнообразия насекомых — основного корма для птенцов воробья.

Проблема не ограничивается снижением численности городского воробья. Орнитологов беспокоит аналогичная ситуация и с полевым воробьем. Жителей сельской местности подмечают, что этих птиц стало гораздо меньше.

- Полевые воробьи — только вершина айсберга. На самом деле снижается численность многих птиц и насекомых, так или иначе связанных с сельским хозяйством. Орнитологи получали сообщение именно из тех районов, где в прошлом году произошла массовая гибель пчел. Это натолкнуло ученых на мысль, что виной всему — активное использование аграриями химикатов, - отмечает Виктор Петров.

Ученые серьезно обеспокоены исчезновением полевого воробья, так как это может негативно сказаться на том же сельском хозяйстве.

В учебниках по экологии приводится показательный пример, как истребление птиц привело к катастрофе. В 1958 году в Китае посчитали, что воробьи клюют на полях слишком много зерна, и их уничтожать. Однако получили обратный эффект - за несколько лет урожайность упала в несколько раз. Дело в том, что воробьи поедали еще и насекомых-вредителей, а то небольшое количество зерен, которое они склевывали, можно назвать своеобразной данью, которую птицы брали за помощь человеку. После этого власти страны начали исправлять ошибки и восстанавливать популяцию воробья, птиц завозили в Китай из России и Канады.

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