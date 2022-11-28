Хлебобулочные изделия вызывают процессы брожения в пищеварительном тракте птиц Фото: Олег УКЛАДОВ

С наступлением зимы люди оборудуют кормушки для птиц и белок. Дело хорошее, но далеко не всегда на «стол» братьям нашим меньшим подают полезные и безопасные для них продукты. Например, хлебные крошки могут привести к расстройству пищеварения у пернатых и даже к гибели. Чем все же можно кормить зимой белой и птиц, рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии института биологии и биотехнологии АлтГУ, кандидат биологических наук Елена Шапетько.

Что для человека – лакомство, для белки - гибель

Во-первых, под запретом для подачи белкам и птицам любые «человеческие» лакомств: конфеты, шоколад, попкорн, чипсы, булочки. От такой пищи животное может погибнуть.

Во-вторых, подкормка должна быть полностью натуральной – без вкусовых добавок и термической обработки. Идя на прогулку в парк или лес, не стоит брать с собой жареные семечки и орехи. Они должны быть только сырые, без соли и сахара. Причем орехи подойдут не все. Например, миндаль может оказаться ядовитым, а арахис вызвать брожение в кишечнике.

– При кормлении белок нужно отдавать предпочтение сырым семечкам, из орехов можно кедровые и фундук – но немного, по несколько штук. Белки с удовольствием съедят замороженные ягоды – бруснику, клюкву, вишню и сливу. Обязательно вынимайте косточки – для белок они ядовиты. Подойдут яблоки и груши в свежем или сушеном виде, – рассказывает Елена Шапетько.

Эксперт предупреждает – во время кормления белок не стоит пытаться их погладить. Они могут расценить это как угрозу и укусить. А ведь эти милые пушистые зверьки могут быть переносчиками различных заболеваний, в том числе и бешенства. Также биолог советует не перекармливать животных. Они могут привыкнуть к такой «службе доставке еды» и перестанут добывать корм самостоятельно.

Отравление хлебом

Чаще всего можно наблюдать, как горожане подкармливают птиц хлебными крошками. Но биолог категорически не советует давать его пернатым. Хлебобулочные изделия вызывают процессы брожения в пищеварительном тракте птиц. Особенно нехорошо на них влияет черный хлеб, который содержит большое количество влаги. А хлеб с плесенью, который некоторые могут специально отдать птицам, чтобы не выбрасывать, и вовсе может привести к смертельному отравлению

– Единственный вид хлеба, приемлемый для кормления птиц, – это подсушенный белый, – утверждает Елена Шапетько.– Птиц можно подкармливать зерном — овсом, просом. Часто люди дают пшено (очищенное просо), но не стоит этого делать. С него снята оболочка — самая полезная для птиц, а само семя без оболочки на свету очень быстро портится и приобретает горьковатый вкус.

Также птицы с удовольствием съедят геркулес долгой варки, сырые семечки, вареные крупы, замороженную ягоду. Деликатесом для них будет творог и измельченные вареные яйца, а также подмороженное сало, но ни в коем случае не соленое.

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