Афиша мероприятий на Старый Новый год-2023 в Барнауле

В эти выходные заканчивается выставка кроликов в зоопарке Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Провожать Старый Новый год можно не только застольем, но и походом в зоопарк или на каток. А если погода испортится, то можно всей семьей посетить спектакль или концерт. «Комсомолка» составила афишу и подскажет, где еще не все билеты раскуплены.

Центральный парк Барнаула

14 января в 14.00 в парке стартует развлекательная программа для детей и взрослых «Диско-лед». Гостей праздника ждет танцевальный баттл, флешмобы, игры, море подарков, а также вступление ребят из школы вокала и музыки «Мотив». Не забудет в этот день посетить парк и главный герой Нового года – Дед Мороз.

Музей «Город»

Персональная выставка барнаульской художницы Натальи Зверевой открылась в музее «Город». В эти выходные ее также можно будет посетить.

Наталья уже много лет увлекается творчеством: начинала с декоративно-прикладного искусства, но лишь совсем недавно перешла на живопись маслом. Среди ее работ встречаются и пейзажи и сюрреализм… Но при этом прослеживается авторский стиль.

Кстати, выставка работает до 29 января по адресу ул. Льва Толстого, 24.

Концертный зал «Сибирь»

14 января в Барнауле выступит солист Москонцерта, российский оперный и эстрадный певец, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Гладков. Его программа составлена из арий, романсов, русских народных и популярных песен советской эпохи.

Концерт «Разговор со счастьем» начнется в 17.00.

Молодежный театр Алтая

Старая известная сказка «Золушка», любимая многими поколениями, снова на сцене. Главная героиня расскажет о том, каково это быть изгоем и как с эти бороться. А зрители могут еще раз попереживать за эту сильную духом девушку, которая в итоге все же найдет свое счастье.

– «Золушка» – спектакль для семейного просмотра. Взрослым стоит прийти в Молодёжный театр на эту сказку вместе с ребенком. Родителям тоже будет над чем подумать, чем полюбоваться и о чем помечтать, - говорят в театре.

Спектакль состоится 15 января в 12.00.

Театр драмы

15 января на сцене театра драмы имени Шукшина спектакль «Темные аллеи» по циклу рассказов Ивана Бунина. Главные герои исследуют понятие «любовь». Что же это такое? Страсть, а может быть болезнь? Это испытание или награда.

– Этот спектакль об открытиях, которые мы совершаем, встречаясь с любовью. О наших сбывающихся и не сбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте, - добавляют создатели постановки.

Начало показа в 17.30.

Зоопарк

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» продолжает работать выставка символов наступившего года – кроликов. Она открыта до 15 января включительно, так что успевайте полюбоваться на этих ушастых пушистиков.

А еще приятный бонус – можно принять участие в фотоконкурсе и выиграть от 3 до 5 тысяч рублей. Для этого достаточно сделать фотографию кролика и прислать ее на почту men1965@yandex.ru. Итоги подведут 20 января.

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