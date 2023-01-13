Барнаульцы выстраиваются в длинные очереди за билетами на вторую часть «Аватара»

Показ фильма стартовал 12 января. Скриншот сюжета «‎Толк»

Накануне в кинотеатрах Барнаула и Бийска Алтайского края стартовал показ долгожданной второй части «Аватара». Снявшая фильм американская кинокомпания отказалась от показов кинокартины в России, но наши кинотеатры все же нашли лазейки, чтобы вывести фильм на большие экраны. Подробнее – в нашем материале.

В Барнауле посмотреть премьеру можно в форматах 2D и 3D в кинотеатрах «Пионер» и сети «Киномир». В первой организации фильм официально включен в афишу. Как стало известно «Комсомолке», кинолента идет с дублированной озвучкой и качественной картинкой. Несмотря на то, что лицензии на прокат нет, назвать фильм пиратским точно нельзя.

Иначе организован прокат в сети «Киномир». На сайте появилась новость с расписанием и постером новой части «Аватара», однако внизу есть примечание, что «информация предоставлена рекламодателем ИП Юсуфовым Д.А., арендующим залы кинотеатров». Соответственно сама сеть «Киномир» фильм не показывает, а всего лишь дает свои залы в аренду предпринимателю. От комментариев в компании отказались.

Расписание на фильмы в «Киномире» опубликовано не только на сайте, но и в специально созданной группе под названием «Тот самый фильм». В сообщениях группы говорится, что премьеру показывают еще в Бийске и Новосибирске.

К слову, в первый день премьеры в кинотеатрах Барнаула заметили огромные очереди. Дело в том, что купить билеты можно лишь в кассах. Кроме того, стоимость билетов заметно выше по сравнению с билетами на другие фильмы. По всей видимости, местные организации решили заработать на отмене голливудских премьер в России.

Напомним, первый фильм «Аватар» вышел на большие экраны в 2009 году, а второй под названием «Аватар: Путь воды» (12+) спустя более 10 лет – в конце 2022 года. В нем рассказывается про приключения бывшего морпеха Джейка Салли, который принял образ существа из народа на’ви, который проживает на планете Пандора. Продолжительность второго фильма – более трех часов, поэтому зрителям стоит запастись терпением!

Подсказка КП

Ознакомиться с расписанием можно на сайтах организаций «Пионер», «Киномир» и в группе Вконтакте. В «Киномире» при покупке билетов не действуют дисконтные карты, пригласительные билеты, сертификаты и другие льготы. Стоимость билетов – от 300 до 1000 рублей.

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