Блогер из алтайского села рассказал, как покорить TikTok

Он покорил публику своей открытостью. Скриншот видео andreilunev72 в TikTok

Пожарный, комбайнер, пчеловод, на все руки мастер – это все об Андрее Луневе, проживающем в селе Макарьевка Топчихинского района. В марте мужчина завел аккаунт в популярном приложении TikTok и покорил публику своей открытостью – он рассказывает, каково это жить на селе.

- Завести TikTok мне подсказали мои ребятишки (так называет Андрей своих зятьев - прим. ред.). Говорят: «Не придумывай ничего, а снимай все, как оно есть, и попробуй выложить пару видео». Я попробовал, понравилось. Жена отнеслась к этому нормально, но она не шибко любит светиться в кадре, может, стесняется, - рассказал блогер «Комсомолке».

За плечами у 49-летнего мужчины большой опыт работы в разных сферах: почти 20 лет он работал комбайнером в поле, занимал должность гендиректора на одном из крупных предприятий, а последние годы устроился гражданским пожарным в воинскую часть. Но те, кто пожил в деревне, знает, что одной работой не ограничишься – дома еще куча дел!

Тематика видео Андрея абсолютно разная: в одном сюжете он делится секретами копчения рыбы, в другом – как подвязывать помидоры, а в третьем – как построить декоративную мельницу для дизайна двора или станок для пилки дерева. Сейчас на канал сельского блогера подписано больше 63 тысяч человек, а лайков – миллион.

Сюжет, как отмечает блогер, он не продумывает, а просто снимает все, чем занимается по дому. Но иногда подписчики задают ему вопросы, к примеру: «Расскажите, как вы солите сало?», и Андрей делится рецептом. Такой диалог с подписчиком – вероятно, и есть секрет успеха тиктокера.

- Я вообще самоделкин, раньше много чего из техники конструировал, сам дом построил, - подчеркнул Андрей Лунев.

Также блогер – счастливый дедушка, и любит хвастать внуками на своем канале. Иногда в видео можно заметить и его жену – Люсю, супруги уже почти 28 лет в браке – очередная годовщина была как раз 5 июня.

Кстати, за небольшой срок своего блогерства Андрей успел повстречаться с хейтерами. Но мужчина признался, что негатива не так много – около 15% от всех комментариев. На них блогер старается не обращать внимания.

- Да, бывает, что хейтят, но нужно продолжать быть открытым, улыбчивым и самое главное – не врать, - подытожил собеседник.