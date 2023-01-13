Топ-5: кому в Алтайском крае платят самые высокие зарплаты

В среднем сотрудникам готовы платить в районе 50-60 тыс. ежемесячно Фото: Олег УКЛАДОВ

Служба исследований hh.ru составила рейтинг специалистов, которым в Алтайском крае предлагают самые высокие зарплаты. В среднем сотрудникам готовы платить в районе 50-60 тыс. ежемесячно.

1. Топ-менеджеры. Средняя предлагаемая зарплата - 62 865 руб.

2. Специалисты по консультированию - 58 413 руб.

3. Специалисты из сферы добычи сырья - 50 918 руб.

4. Специалисты по маркетингу - 49 506 руб.

5. Специалисты из сферы автобизнеса - 49 033 руб.

Кроме того, зарплаты «выше рынка» (то есть выше средней зарплаты в крае 43 970 руб.) предлагают ИТ-специалистам, банковским специалистам, строителям, машинистам, водителям, специалистам по продажам.

Самый же низкий заработок в нашем регионе - у госслужащих (36 167 руб.) и домашнего персонала (30 254 руб.)

Кстати, специалисты hh.ru в декабре минувшего года заметили всплеск активности соискателей на Алтае. Хотя обычно накануне праздников происходит снижение – люди готовятся к Новому году, и им не до поиска работы.

- По данным за декабрь 2022 года, количество активных резюме в крае выросло на 22,4% по сравнению с прошлым годом. Люди замотивированы на работу и карьеру: кто-то уходит из нестабильных направлений в новые, кто-то ищет подработку и так далее. Причины активности разные, но все они говорят о том, что работа стала одним из главных приоритетов в жизни людей, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Сильнее всего активность в поиске работы проявляли бухгалтеры, административные работники, специалисты ресторанно-гостиничного направления, а также специалисты по недвижимости, работники из сферы продаж и строители.

А вот после праздников жители края серьезно охладели к работе, и некоторые даже впали из-за нее в депрессию. Это выяснил исследовательский центр Зарплата.ру. Согласно опросу специалистов, 36% жителей региона испытывают постпраздничную депрессию.

- Они испытывают дискомфорт даже при мысли о выходе на работу. Из них 68% охарактеризовали свое состояние как легкую тревогу, а 18% — как сильное нежелание работать, – отмечают аналитики.

Больше всего напрягают жителей региона ранние подъемы и, как следствие, нехватка сна; а также нехватка времени на семью из-за нагрузок. А некоторых угнетает встреча с коллегами и руководством и перспектива долгой дороги на работу.

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