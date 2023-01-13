Алтайский токсиколог: сколько пить и чем закусывать, чтобы не болеть от похмелья после старого Нового года

Отравление алкоголем — это достаточно жизнеугрожающее состояние Фото: Александра Сапожкова

В Алтайском крае во время новогодних праздников 12 человек получили алкогольное отравление. В ночь на 14 января многие будут отмечать еще один праздник – встречать Старый Новый год. Конечно, не обойдется без пышных застолий. Медики, конечно, рекомендуют полностью воздержаться от спиртного, но, а если без этого никак - соблюдать дозировку, чтобы утром не болеть от похмелья или вовсе не отказаться на больничной койке от отравления. Подробности в нашем материале.

- В этом году новогодние каникулы прошли намного спокойнее для алтайской токсикологической службы, чем прошлые. Тогда у нас был 41 случай отравления: это и алкоголь, и медикаменты, и неуточнённые вещества, в этом – 28 случаев. Алкоголь стал причиной отравления у 12 человек. Рекомендуем внимательнее отнестись к своему здоровью и не злоупотреблять алкоголем, - говорит Герман Балаганский, главный внештатный специалист токсиколог Министерства здравоохранения Алтайского края.

Если вы все-таки решили выпить, то специалисты рекомендуют соблюдать дозировку. Чтобы утром не мучатся от похмелья, можно выпить 150 граммов крепкого алкоголя или 250 граммов сухих и несладких шампанских вин. Алкоголь стоит пить в таком количестве постепенно. Лучше выбирать только один напиток.

Также токсиколог рекомендует чаще вставать из-за стола, танцевать и выходить на улицу. Ну и, конечно, обязательно закусывать! В меню должны быть мясо, рыба, картошка, овощные салаты и фрукты. Такое разнообразное меню поможет смягчить воздействие алкоголя на организм. А вот закусывать спиртное конфетами и шоколадом, а также запивать сладкой газировкой не стоит, так как сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме. И, как следствие - алкоголь на большее время задержится в организме, усиливая похмелье.

Напомним, что алкоголь противопоказан людям с хроническими заболеваниями, аллергическими реакциями, психическими расстройствами.

- Отравление алкоголем — это достаточно жизнеугрожающее состояние. Если в кругу вашего торжественного вечера кто-то потерял сознание на фоне употребления алкоголя — немедленно вызывайте скорую, - отмечают медики.

Ранее мы писали, что алтайские эксперты рассказали, как избавить от похмелья. Лучше всего выпить хлебный квас, гранатовый или яблочный сок без сахара, морсы из клюквы или брусники, слабый чай с лимоном.

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