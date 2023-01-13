«Даже дочь достала деньги из копилки»: как добрая традиция супругов из Барнаула объединила целую роту солдат

Участники истории верят, что добро – это бумеранг Фото: Анна Перевощикова

Новогодние праздники заканчиваются, а чудесные истории продолжают радовать сердце. Накануне в соцсетях появился пост от жительницы Барнаула Жанны, которая рассказала о невероятно добром поступке: мобилизованные бойцы целой ротой присоединились к сбору средств на подарки детдомовцам.

Как рассказала горожанка «Комсомолке», Жанна и ее муж (семья пожелала остаться анонимной, прим. ред.) вместе уже 10 лет. Раньше супруги работали в сфере организации праздников, и в канун Нового года у них появилась добрая традиция: то праздник проведут бесплатно, то подготовят подарки для детей из детских домов, подопечных благотворительных фондов и так далее.

- Акции были не масштабными – мы не дарили, а просто отправляли небольшие подарки. А прошлом году я увидела новость, что дети из фонда «Дети-Ангелы» написали письма Деду Морозу с пожеланиями, и разместила информацию у себя в инстаграме. Люди стали подключаться: друзья, знакомые, коллеги по работе, воспитатели в детском саду нашей дочери. Даже дочка достала из своей копилки 1700 рублей на лампу для девочки! Всего нам удалось купить около 30 подарков. Подарки были разными, одному мальчику удалось подарить лыжи для инвалидной коляски, они стоят 18 тысяч рублей, - отметила Жанна.

Но в прошлом году жизнь семьи перевернулась – мужа мобилизовали, и Жанна поняла, что традицию пока придется поставить на «стоп» - уж слишком много сил и времени она требует.

- Но я вновь прочитала желания детей из детского дома, а там такие простые просьбы – один ребенок попросил обычный набор с гелем для душа и пеной для бритья. Я отправила желания мужу, он посмотрел и сказал, что и сам может это все купить. У нас сердце сжалось! И муж предложил собрать деньги бойцам из своей мотострелковой роты – многие отозвались, кто-то впервые занимался благотворительностью, - подчеркнула жительница Барнаула.

Всего мужчинам удалось собрать около 25 тысяч рублей, еще 19 тысяч прислал знакомый Жанны, который постоянно участвует в благотворительных акциях, но остается анонимным, также деньги скинули другие знакомые семьи. Жанна связалась с руководством детского дома и поинтересовалась, что нужно детям - идея появилась быстро.

- На нас вышли с предложением помочь: я сначала отказался, ведь мобилизованным самим нужна наша помощь и поддержка, но благотворители настояли. В итоге детям подарили сладкие подарки и пять новых шкафов в отремонтированную спальню, - рассказал директор Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1 Владислав Безсонов.

А мобилизованным воспитанники Центра направили свою ответную благодарность - открытки, письма, орешки с предсказаниями и благодарственное письмо от имени руководства Центра.

Кстати, по словам директора учреждения Владислава Георгиевича, добро – это бумеранг. Примечательно, что весной прошлого года воспитанники детского дома и сами стали добрыми волшебниками: детдомовцы отправляли свои новые игрушки и канцелярию детям Донбасса.

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