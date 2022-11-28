«Вернись живым к любимой маме»: жительница Барнаула рассказала о щедром поступке землячки в поддержку мобилизованных

Сейчас любая добрая история – на вес золота! Фото: Анна Перевощикова

Когда вокруг столько негатива, добрые истории – на вес золота! В редакцию «Комсомольской правды» - Барнаул» обратилась жительница Барнаула Людмила и поделилась доброй историей, которая произошла в одном из магазинов Новосибирска. Главной героиней оказалась уроженка Шипуновского района Алтайского края Светлана Букина.

- 22 ноября, находясь в Академгородке Новосибирска, я наблюдала следующую картину в местном магазине. Высокий парень в камуфляжном костюме ходил по отделам и разговаривал по телефону: «Мам, всё нормально. Я сыт, одет, вышел в увольнение, сестрёнка приехала. Сейчас купим кое-что - холодно же, нательное надо сменное. Давай не переживай. Всё хорошо. Люблю тебя». После разговора парень выбрал нательное бельё и направился к кассе. «Сколько с меня? Поди еще и скидки есть?», - улыбаясь, спросил венный. И вот тут происходит чудо. Руководитель магазина, Светлан Букина, как потом оказалась уроженка Шипуновского района, упаковывает ему товар и подаёт со словами: «Это подарок от магазина. Носи, не болей. Защищай нашу страну и главное – вернись живым домой к любимой маме!», - рассказала «Комсомолке» Людмила.

Магазин, которым управляет Светлана, располагается как раз недалеко от места, где проходят учения мобилизованные, рядом еще и военное училище, поэтому люди в форме – здесь частные покупатели. Многие магазины в округе в связи с повышением спроса значительно подняли цены, но, пока одни пытаются нажиться на мобилизации, другие – протягивают руку помощи.

Светлана помогла мобилизованному, который пришел в ее магазин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Такие люди делают нашу жизнь чуть светлее. Хочу от своего имени сказать - огромное спасибо! Низкий поклон родителям Светланы, что воспитали такую дочь! – подытожила Людмила.

К слову, сама Светлана рассказала «Комсомолке», что она невольно услышала, как в трубке покупателя в форме плакала мама и просто не смогла взять с него деньги.

- Это было не для пиара, а от души. Я услышала, как его мама плачет, а я сама мать и понимаю горе матери. Сам парень тоже был как будто потерянный, поэтому мне стало не по себе, и я решила сделать подарок, - пояснила Светлана.

Кстати

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