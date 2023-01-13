Прогнозы на пятницу 13 января 2023. Фото Виктории Ландышевой

Пятница 13-ое традиционно считается «страшным» днем, в который случаются одни только неприятности. Так ли это на самом деле? Алтайские таролог Виктория Ландышева и астролог Наталья Лучникова дали прогнозы на 13 января 2023 года.

Прогноз таролога на пятницу 13 января 2023

- Помните песню из мультфильма «По следам бременских музыкантов»? Там король предлагал принцессе различные варианты, а в ответ слышал: «Hи-че-го я не хочу!!!» День под таким девизом пройдет 13 января у многих. Сегодня настала необходимость подвести итоги о проделанной работе и ответить за все, что было сделано. Но усталость и отрицание предлагаемых вариантов возьмут верх, - рассказывает Виктория Ландышева.

Таролог советует собраться с мыслями, попытаться найти позитивное и хорошее во всем и не поддаваться унынию. Сегодня стоит контролировать эмоции, последовательно выполнять задачи и планировать будущее. А вот одновременное выполнение нескольких дел повысит риск конфликтов с окружающими, в итоге не исключен нервный срыв.

- Чтобы это минимизировать и настроиться на позитив, карты советуют, например, перед дорогой тщательно проверить работоспособность транспорта, а вечером заняться активной деятельностью - танцами, плаванием, посещением спортивного зала. Ну, и все-таки уже пятница, а значит, впереди выходные - это ли не повод для маленькой радости? – говорит таролог.

Прогноз астролога на пятницу 13 января 2023

По словам Натальи Лучниковой, сегодня – 21-й лунный день. Это день общения, дружбы. Хорошо бы позвонить тому, кому давно хотелось, но не было повода.

- Также это день подвигов, храбрости, решительности, рекордов. Особенно успешны подвиги будут в карьере. Важно быть честным, в первую очередь, по отношению к себе, не изменять себе. Поможет в этом интуиция - именно сегодня она усиленно подает сигналы (будьте внимательны к знакам, ощущениям, фразам), - рассказывает специалист по звездам.

Аспект с Солнцем в этот день дает ощущение легкости и уверенности в своих силах, внутреннего баланса, высокой жизнеспособности.

Аспект с Плутоном - возможность покайфовать от мудрости этого мира и своей собственной. Все потому, что может проявиться интуитивное понимание и ясность в перспективах.

Аспект с Юпитером дает ощущение черно-белого мира. Эмоциональность зашкаливает настолько, что даже самому себе становится понятно, что чувства сильно преувеличены. Легкомыслие и крайности правят балом! Компенсация этому состоянию – переключение на доброе, вечное, справедливое.

Аспект с Нептуном в этот день дает оторванность от мира. Ваше поведение для некоторых станет непонятным. Характерна мечтательность, желание побыть с собой в своем мире, чтобы никто не мешал. Действия ради личной выгоды вряд ли дадут ожидаемый результат, так как будут заметными и понятными.

Луна в Весах даст равновесие. Свободное время лучше посвятить творчеству. Особенно ярко проявится желание к гармонии и красоте во всем. Используйте его, чтобы уравновесить то, с чем соприкоснетесь.

- Сегодня любое дело по плечу. Это такой день, когда нужно делать, потому что жизненная энергия действия активна. Гармония воли, эмоций и энергии мгновенно изменит уровень самооценки на более высокий. В общем, когда ветер попутный - лучше его использовать, чем тащиться на спущенных парусах, - заключила астролог.

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