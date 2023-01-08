«Поберегите свои нервы, они вам еще пригодятся»: прогноз таролога на 2023 год для всех знаков Зодиака

Прогноз таролога на 2023 год для всех знаков Зодиака
Фото: из личного архива героя публикации.
Барнаульский таролог Виктория Ландышева дала прогноз на 2023 год для каждого знака Зодиака. Карты показали, кому в следующем году придется нелегко, а кто поймает удачу за хвост.
2023-й для вас - год соблазна и искушения. Вами будет руководить ваша теневая сторона. То, что раньше было под запретом, в этом году выльется наружу. Вы захотите бросить все и начать жизнь с чистого листа. Но не торопитесь сжигать мосты, ведь новое -не значит лучшее. Осмотритесь, верный ли вы выбрали путь.
У вас год обновлений и перемен. Будет нелегко, однако в последствии вы поймете, что эти изменения вас укрепят как личность. Не исключены поломки техники и вынужденная покупка новой, а также покупка недвижимости, переезд и смена работы. Арканы советуют вам не делать поспешных выводов: внимательно изучите всевозможную информацию перед важным событием.
Спокойный год. Вы мысленно абстрагируетесь от внешних проблем, периодически включая режим упрямства. У вас хорошо будет получаться монотонная работа, занятие творчеством, которое принесет вам неплохой доход. Но появятся и недоброжелатели, которые то и дело будут вас периодически выводить на конфликты. Карты советуют не обращать на них внимания, ведь так вы тратите впустую свои силы. Поберегите свои нервы, вам они еще пригодятся.
Для вас год активных мыслей. Будете очень много прокручивать в голове, додумывать то, чего нет на самом деле, и сами же от этих мыслей страдать. Карты советуют вам заняться новым делом: пойти на курсы, изучить новое направление. Так вы сможете обезопасить себя от негатива и получить удовольствие от новой работы.
Удачный год у Львов для реализации поставленных целей. В этом году есть неплохой шанс познакомиться с влиятельным и образованным человеком. И возможно, этот человек - вы сами.
Не стоит упускать шансов, которые вам даются. Важно помнить: лучше жалеть, что сделал и ошибся, чем жалеть, что не сделал и упустил шанс (или: если попробовать, то шансы на успех и не успех равны 50, если не пробовать, то шансы на успех равны нулю). Все в ваших руках!
Неплохой год для Дев в сфере работы. В этом году вы получите хороший опыт, проявите мыслительную активность, что в дальнейшем поможет вам стать на ступень выше. Не стоит огорчаться и переживать, если в этом году получится не все, как вы планировали. Карты советуют вам больше уделять внимания своей интуиции - она вас не подведет.
Виктория Ландышева
Фото: из личного архива
Благоприятный год для Весов, особенно в личной жизни. Общение с младшими братьями и сестрами, с детьми и близкими подарит вам настоящие эмоции. Также в этом году возможен выигрыш, удачная сделка или просто найдете то, что давно искали. Пробуйте разные варианты, не зацикливайтесь на одном, и судьба будет на вашей стороне.
2023 год для вас будет годом личной борьбы. Из положительного: вы для себя откроете новые горизонты и посмотрите на ситуацию под другим углом. Из отрицательного: слишком много потратите сил и действий, чтобы понять истину и познать новое. Карты советуют вам не бояться новых начинаний, только метод перебора поможет вам добиться успеха.
Год расставания, разлуки и внутренней пустоты. Однако далеко не всегда время в одиночестве - это повод для грусти. Вы найдете множество ответов на свои вопросы. Будете довольствоваться малым, вкушая аромат тишины. Это поможет вам перезагрузиться, расставить приоритеты и отдохнуть от суеты. Карты советуют вам уделять время медитации, прогулкам на свежем воздухе - это предотвратит возможную тревожность и депрессию.
Непростой год. Не стоит поддаваться фантазиям и витать в облаках. Придется взять все в свои руки и действовать. Много утечет воды, много решится проблем. Но трудности закаляют. Зато пройдя все это сейчас, потом будет значительно легче. Удачи вам!
Хороший год для новых отношений. Знакомства, новая работа, прекрасное путешествие, которое перерастет в нечто большее - все это подарит новые прекрасные эмоции. Вы словно потеряете голову, поддавшись искушениям. Карты советуют вам думать о возможных вариантах развития событий, чтобы избежать негативных последствий.
Общий фон года для Рыб - получение новых известий, которые подарят хорошие эмоции, ощущение радости и наслаждения. Однако не стоит сразу ставить высокие планки - важно понимать, что Москва не сразу строилась. Получайте наслаждение здесь и сейчас от того, что есть. В противном случае есть риск в дальнейшем разочароваться от несбывшихся планов и мечты.
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