«Поберегите свои нервы, они вам еще пригодятся»: прогноз таролога на 2023 год для всех знаков Зодиака

Прогноз таролога на 2023 год для всех знаков Зодиака Фото: из личного архива героя публикации.

Барнаульский таролог Виктория Ландышева дала прогноз на 2023 год для каждого знака Зодиака. Карты показали, кому в следующем году придется нелегко, а кто поймает удачу за хвост.

Прогноз для Овнов на 2023 год

2023-й для вас - год соблазна и искушения. Вами будет руководить ваша теневая сторона. То, что раньше было под запретом, в этом году выльется наружу. Вы захотите бросить все и начать жизнь с чистого листа. Но не торопитесь сжигать мосты, ведь новое -не значит лучшее. Осмотритесь, верный ли вы выбрали путь.

Прогноз для Тельцов на 2023 год

У вас год обновлений и перемен. Будет нелегко, однако в последствии вы поймете, что эти изменения вас укрепят как личность. Не исключены поломки техники и вынужденная покупка новой, а также покупка недвижимости, переезд и смена работы. Арканы советуют вам не делать поспешных выводов: внимательно изучите всевозможную информацию перед важным событием.

Прогноз для Близнецов на 2023 год

Спокойный год. Вы мысленно абстрагируетесь от внешних проблем, периодически включая режим упрямства. У вас хорошо будет получаться монотонная работа, занятие творчеством, которое принесет вам неплохой доход. Но появятся и недоброжелатели, которые то и дело будут вас периодически выводить на конфликты. Карты советуют не обращать на них внимания, ведь так вы тратите впустую свои силы. Поберегите свои нервы, вам они еще пригодятся.

Прогноз для Раков на 2023 год

Для вас год активных мыслей. Будете очень много прокручивать в голове, додумывать то, чего нет на самом деле, и сами же от этих мыслей страдать. Карты советуют вам заняться новым делом: пойти на курсы, изучить новое направление. Так вы сможете обезопасить себя от негатива и получить удовольствие от новой работы.

Прогноз для Львов на 2023 год

Удачный год у Львов для реализации поставленных целей. В этом году есть неплохой шанс познакомиться с влиятельным и образованным человеком. И возможно, этот человек - вы сами.

Не стоит упускать шансов, которые вам даются. Важно помнить: лучше жалеть, что сделал и ошибся, чем жалеть, что не сделал и упустил шанс (или: если попробовать, то шансы на успех и не успех равны 50, если не пробовать, то шансы на успех равны нулю). Все в ваших руках!

Прогноз для Дев на 2023 год

Неплохой год для Дев в сфере работы. В этом году вы получите хороший опыт, проявите мыслительную активность, что в дальнейшем поможет вам стать на ступень выше. Не стоит огорчаться и переживать, если в этом году получится не все, как вы планировали. Карты советуют вам больше уделять внимания своей интуиции - она вас не подведет.

Виктория Ландышева Фото: из личного архива

Прогноз для Весов на 2023 год

Благоприятный год для Весов, особенно в личной жизни. Общение с младшими братьями и сестрами, с детьми и близкими подарит вам настоящие эмоции. Также в этом году возможен выигрыш, удачная сделка или просто найдете то, что давно искали. Пробуйте разные варианты, не зацикливайтесь на одном, и судьба будет на вашей стороне.

Прогноз для Скорпионов на 2023 год

2023 год для вас будет годом личной борьбы. Из положительного: вы для себя откроете новые горизонты и посмотрите на ситуацию под другим углом. Из отрицательного: слишком много потратите сил и действий, чтобы понять истину и познать новое. Карты советуют вам не бояться новых начинаний, только метод перебора поможет вам добиться успеха.

Прогноз для Стрельцов на 2023 год

Год расставания, разлуки и внутренней пустоты. Однако далеко не всегда время в одиночестве - это повод для грусти. Вы найдете множество ответов на свои вопросы. Будете довольствоваться малым, вкушая аромат тишины. Это поможет вам перезагрузиться, расставить приоритеты и отдохнуть от суеты. Карты советуют вам уделять время медитации, прогулкам на свежем воздухе - это предотвратит возможную тревожность и депрессию.

Прогноз для Козерогов на 2023 год

Непростой год. Не стоит поддаваться фантазиям и витать в облаках. Придется взять все в свои руки и действовать. Много утечет воды, много решится проблем. Но трудности закаляют. Зато пройдя все это сейчас, потом будет значительно легче. Удачи вам!

Прогноз для Водолеев на 2023 год

Хороший год для новых отношений. Знакомства, новая работа, прекрасное путешествие, которое перерастет в нечто большее - все это подарит новые прекрасные эмоции. Вы словно потеряете голову, поддавшись искушениям. Карты советуют вам думать о возможных вариантах развития событий, чтобы избежать негативных последствий.

Прогноз для Рыб на 2023 год

Общий фон года для Рыб - получение новых известий, которые подарят хорошие эмоции, ощущение радости и наслаждения. Однако не стоит сразу ставить высокие планки - важно понимать, что Москва не сразу строилась. Получайте наслаждение здесь и сейчас от того, что есть. В противном случае есть риск в дальнейшем разочароваться от несбывшихся планов и мечты.

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