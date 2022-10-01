Как в Барнауле прошел митинг-концерт «МыВместе»: фоторепортаж "Комсомолки"

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 30 сентября, в Барнауле прошел митинг-концерт в поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Больше семи тысяч горожан разных возрастов пришли поддержать патриотическую акцию. Фотокорреспондент “Комсомолки” запечатлел моменты мероприятия.

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

На месте присутствовали чиновники и общественники. Глава отделения общероссийской общественной организации ВОИН в Алтайском крае Евгений Бадулин выразил надежду, что все задачи, поставленные в СВО, будут выполнены.

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

- Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области станут неотъемлемой частью нашей большой многонациональной семьи. На передовой линии борьбы с фашизмом сражаются и наши земляки. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Двое удостоены высшей награды – стали Героями России!, - подчеркнул Евгений Бадулин.

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Барнаульской Гордумы Марина Покрашева добавила, что все присутствующие на акции стали участниками исторических событий, когда население Новороссии открыто заявило о своем право говорить и думать на родном языке. По ее словам, Россия готова отстаивать свои интересы и защищать свое население.

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Также барнаульцам показали видеообращение от жителей Славяносербского района ЛНР, которое они записали после объявления результатов референдума. В нем говорится о том, что люди восемь лет боролись за свободу и независимость.

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

- Как никто другой мы знаем тяготы и лишения военных лет, чувствуя ненависть и постоянный прессинг с украинской стороны. Но мы твердо знаем, что выдержать все это морально и выстоять физически мы не смогли бы без огромной поддержки и колоссальной помощи народа России, - отметили жители ЛНР.

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце концерта перед митингующими выступил народный артист России Григорий Лепс, а также алтайские группы: «Фогель и КО» и «Провинция». Работала и полевая кухня.

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг-концерт в Барнауле 30 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

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