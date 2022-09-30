Турнир по MMA пройдет в Барнауле 1 октября Фото: предоставлено организаторами

Предстоящие выходные обещают быть насыщенными на различные мероприятия. Особенно должны быть рады любители спорта и активного образа жизни. «Комсомолка» составила афишу мероприятий, куда сходить в Барнауле 1 и 2 октября.

Спорт

Волейбол (0+)

Волейбольный клуб «Университет» проводит первые домашние матчи чемпионата России Высшей лиги «А» сезона 2022/23. На своей площадке барнаульцы принимают магнитогорскую «Магнитку». Игры пройдут 1 и 2 октября на главной арене спортивного комплекса «Победа» (ул. Антона Петрова, 146Г). Начало в 17.00. Вход для болельщиков бесплатный.

Хоккей (0+)

Хоккеисты «Динамо-Алтай» 1 и 2 октября также проводят первые домашние матчи нового сезона Первенства ВХЛ. На льду «Титов-Арены» (проспект Социалистический, 93) они принимают самарскую команду ЦСК ВВС. Игры начнутся в 17.00. Билеты от 200 до 300 рублей. Кстати, стоит отметить, что серия длится четыре матча, так что 4 и 5 октября также можно сходить на хоккей. Начало встреч в 19.00.

MMA (12+)

1 октября в спорткомплексе «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9) состоится Международный турнир по ММА Open FC 23. Соревнования такого уровня в Барнауле пройдут во второй раз. Зрители смогут увидеть 12 ярких поединков, в том числе два титульных поединка за пояс чемпиона лиги Open FC.

– Главный бой вечера за пояс чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) проведут действующий чемпион лиги Open FC из команды Gorilla Fighting Данила Приказа и боец из Бразилии Жонас Боено. Пояс чемпиона лиги в среднем весе разыграют два сильнейших российских бойца - Никита Шаршавин и Руслан Шамилов, - рассказывают организаторы.

Посмотреть турнир можно будет на федеральном канале «Матч ТВ» или лично. Начало в 18.00. Весь вечер на ринге – Александр Загорский. Стоимость билетов от 1000 до 10 000 рублей.

День ходьбы (0+)

Всероссийский день ходьбы. 1 октября всех любителей прогуляться ждут на «Трассе здоровья» (Змеиногорский тракт, 36). Еще один повод не только заняться своим здоровьем, но и укрепить иммунитет. Кроме того можно подышать свежим воздухом.

– Массовый спортивный праздник проводится под руководством Олимпийского комитета России в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», - подчеркивают организаторы.

Праздник начнется с регистрации в 9.30.

Театр

«Жар и холод, или Идея господина Дома» (16+)

Спектакль по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Это первая премьера в год столетнего юбилея театра. Это рассказ про взаимные измены супругов, про любовь и ненависть. Продолжительность 3 часа 40 минут (два антракта). Основная сцена театра драмы (ул.Молодежная, 15) 1 октября. Начало в 17.30.

«Беда от нежного сердца» (12+)

Водевиль в двух действиях. Легкий искрометный музыкальный спектакль о сватовстве легкомысленного отпрыска богатого семейства по пьесе-шутке, написанной Владимиром Соллогубом.

– Действие пьесы происходит в позапрошлом веке, но интригующий сюжет привлекает внимание и сегодня. Спектакль не сходит со сцен театров уже полтора столетия, ведь тема неподкупной любви актуальна во все времена, - рассказывают в театре.

Спектакль пройдет 1 октября. Основная сцена музыкального театра (пр. Комсомольский, 108).

«Дюймовочка» (0+)

Эта история знакома всем без исключения. Юным зрителям она определенно понравится, а вот их родители могут просто поностальгировать над чудесным рассказом о самой доброй и заботливой девочке на свете. Основная сцена музыкального театра (пр. Комсомольский, 108) 2 октября. Начало в 11.00.

«Летучая мышь» (12+)

Это жемчужина творчества Иоганна Штрауса – сына, «короля вальсов», признанный «хит» мирового музыкального театра.

– Наш театр неоднократно обращался к шедевру Штрауса, и спектакль всегда пользовался огромным успехом у барнаульской публики, доказательством любви зрителей к «Летучей мыши» явилась ее полная победа в голосовании в рамках проекта «хорошо забытое…», - говорят в музыкальном театре.

Спектакль пройдет 2 октября на основной сцене музыкального театра (пр. Комсомольский, 108). Начало в 17.00.

Филармония

Feelin’s & Boris Savoldelli (12+)

Это мощный концептуальный сплав, где лирическая музыка, идущая прямиком из загадочной русской души, соседствует с драйвовыми импровизациями итальянского джаза начала ХХ века, современного хип-хопа или фанка.

Начало концерта в 17.00. Выступление пройдет на сцене филармонии (ул. Ползунова, 35).

«Сибирь»

«В русском стиле» (6+)

– Прозвучат произведения композиторов: П. Чайковского «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», С. Рахманинова, обработка РНП «Белилицы, румяницы вы мои», В. Городовской «Частушки», Р. Щедрина «Песня и частушки Варвары», В. Бибергана «Наигрыш» из сюиты «Русские потешки», Е. Дербенко «Выйду на улицу» и других авторов, - обещают организаторы.

Концерт состоится 1 октября на сцене зала «Сибирь» (пр.Ленина, 7). Начало в 17.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пейзаж осени: необычно яркий сентябрь в Барнауле и ранний снегопад

В социальных сетях еще совсем мало фотографий из красочного дендрария, да и в опавшей листве пока не поваляешься. Многие деревья все еще зеленые и снег на таком разноцветном фоне выглядит довольно непривычно и странно (подробнее)