Шок: В больницу на Алтае попали семеро детей, избитых опекунами

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-11T14:05:55+03:00

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Врачи Заринской детской больницы в шоке. 10 октября в инфекционное отделение поступили шестеро детей из опекаемой семьи от 2,5 лет до 16 лет. У всех следы побоев, удушья на шее, вырванные волосы. Месяц назад из этой же семьи в больницу привезли мальчика со сломанной ногой, травмой затылка, ушибами.

По словам мальчика, женщина сначала ударила его табуреткой по голове, а потом давила на ногу, пока не сломала. Ребенок говорил, что это было наказание. Когда приемная мать навещала его, мальчик в истерике просил не отдавать его обратно.

Сейчас маленький пациент чувствует себя лучше и проходит лечебную физкультуру. Врачи уже сняли гипс, скоро можно будет передвигаться без костылей. Колю готова взять новая приемная семья.

По словам соседей семьи из села Батумное, в которой воспитывались опекаемые дети, женщина взяла их на воспитание весной.

- Сельчане отмечают странное поведение приемной мамы, - рассказывает корреспондент газеты «Наш город Заринск» Мария Вербицкая. - Сначала агрессию в отношении приемных детей некоторые приняли за жесткие меры воспитания. Они закрывали глаза на частые крики, а сами перешептывались, что когда голодный трехлетний мальчик из этой семьи съел хлеб, женщина заставила его есть землю.

Правда это или нет — выяснят органы опеки, следователи и полицейские. Пока врачи больницы возмущены бездействием органов опеки. По некоторым данным, комиссия до этого посещала семью и все дети в голос повторяли фразу «мама нас не обижает».

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