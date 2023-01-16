Барнаулец отсудил 200 тысяч рублей за травму ребенка на батуте

Пострадавшая девочка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Индустриальном суде Барнаула частично удовлетворили иск прокурора района в интересах несовершеннолетней Арины Романовой. Речь идеи о компенсации морального вреда и расходов на лечение девочки после прыжков на надувной подушке в развлекательном комплексе «Кошки - Мышки».

Перелом

«КП» уже рассказывала об этой истории двухлетней давности. ЧП произошло в марте 2021 года. После посещения игровой комнаты у Арины, которой тогда было пять лет, заболела спина. При обращении в больницу выяснилось, что у ребенка компрессионный перелом. Через несколько дней отец девочки Алексей Романов обратился к руководству игрового комплекса с просьбой возместить расходы, связанные с лечением ребенка. Сначала речь шла о 50 тысяч, потом эта сумма была удвоена.

Однако владелица аттракциона Виктория Зверяко, просмотрев видео с прыжками девочки, решила, что ее папа лукавит.

- На записи видно, что ребенок прыгал с аттракциона три раза, скатывался и сразу бежал на повторный прыжок. - Причем прыгала девочка на мягкую «воздушную подушку». Потом они с мамой переходят на аттракцион «бассейн», потом улыбающиеся уходят, - комментировала Виктория редакции.

При этом хозяйка аттракциона подчеркивала, что после посещения их комплекса и обращением к медикам прошло три дня, поэтому для начала компетентные органы должны установить причинно-следственную связь между произошедшим событием и обращением в больницу.

Заключения экспертов

До того как дело дошло до прокурора, Алексей Романов обращался с жалобами в различные контролирующие инстанции.

- Но они долго бездействовали, пока за покалеченного ребенка¸ наконец, решила вступиться прокуратура, - комментирует юрист Михаил Жуков, отстаивающий интересы семьи Романовых.

Сумма иска к игровому салону к этому времени уже составляла 500 тысяч рублей.

По заключению эксперта, приглашенного в судебное заседание перелом, полученный Ариной, причинил тяжкий вред здоровью. Девочка полгода была в корсете, долго не могла сидеть. Эксперты также пояснили, что клинические симптомы компрессионного перелома у детей проявляются не так выраженно, как у взрослых, поэтому то, что боль со всей силой дала о себе знать не сразу, не удивительно. Среди прочих выводов суда есть и заключение о том, что со стороны ответчика не представлено доказательств осуществления соответствующего контроля.

«Из видеозаписи следует, что ребенок трижды осуществлял прыжки, при этом техника приземления не соответствовала правилам использования подушкой, но оператор игрового оборудования не разъясняет правила и технику прыжка и повторно запускает ребенка на атракцион», - говорится в судебном решении.

Маленькая победа потребителей

В итоге, по решению суда индивидуальный предприниматель Виктория Зверяко должна выплатить Алексею Романову, как законному представителю пострадавшей девочки, в счет компенсации морального вреда 200 тысяч рублей, плюс еще 4 273 рубля в счет возмещения расходов на лечение по представленным квитанциям

- Безусловно, на сегодняшний момент - пусть не большая, но это победа, - комментирует юрист Михаил Жуков. - Победа потребителей над поставщиками услуг, тем более, когда их предоставляют детям.

Отношение к таким потребителям, по мнению Жукова, должно носить повышенную ответственность, в том числе на законодательном уровне.

- Против игровых комнат я лично ничего не имею, могу прямо сказать - они дарят детям радость, а это действительно дорогого стоит, - подчеркнул юрист. - Но когда в игровых комнатах травмируются дети, причем не потому, что шалят, не по своей вине, а в силу недостатков оборудования, невнимательности персонала, то ответственность поставщика этих услуг должна быть повышенной, а в федеральном законе, в том числе, «О защите прав потребителей», должна быть сразу прописана минимальная сумма компенсации. Полагаю, что на сегодняшний день только такой стимул сможет повысить ответственность поставщиков детских услуг. И не важно, кто это будет – «Кошки-мышки», «Синие крокодильчики» или просто индивидуальный предприниматель.

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