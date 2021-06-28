Подушка небезопасности? Барнаулец просит компенсацию за травму дочки на батуте

Пострадавшая девочка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаулец Алексей Романов обратился с жалобами к уполномоченному по правам ребенка, в прокуратуру и другие надзорные ведомства. По версии Алексея, его 5-летняя дочь Арина в марте получила травму спины (компрессионный перелом) в развлекательном клубе «Кошки-Мышки», находящийся в ТЦ «Арена».

Перелом

- 6 марта там отмечался детский день рождения, жена с дочкой были приглашены, - рассказал отец девочки «Комсомолке». - Дочка прыгала на батуте, участвовала в других аттракционах, а вечером у нее заболела спинка.

По словам Алексея Романова, сначала в семье использовали обезболивающую мазь, но это мало помогало.

- 9 марта мы с дочкой поехали в травмпункт, хирург отправил на снимок, в итоге выяснилось, что у дочки компрессионный перелом позвоночника и нас отправили в больницу, - вспоминает Алексей. - На вопрос, почему боль со всей силой дала знать о себе не сразу, врач объяснил, что это свойство компрессионного перелома.

В травматологическое отделение детской больницы маленькая пациентка поступила с диагнозом «закрытый сгибательный, компрессионный, стабильный неосложненный перелом тел 5-7 позвонков 1-й степени компрессии». После лечения девочка была выписана домой с улучшениями. Врачи порекомендовали домашний режим, не сидеть два месяца, пользоваться корсетом один год и т.д.

- Сначала дочка лежала в больнице (в палате было семь человек, из них трое взрослых), потом, когда выписали – дома. На улице весна, тепло, а она даже не могла выйти поиграть с детьми. При этом есть и пить Арише приходилось стоя, – рассказывает любящий папа. – Мы купили ей побольше пластилина, фломастеры, краски. Картины, которые она рисовала, я в отдельную папку сложил и любуюсь. Они фантастические.

Материальные претензии

- В семье в связи с пандемией незадачливое материальное положение,- поделился мужчина, - Как только начался коронавирус, я потерял работу, а у нас двое детей на иждивении, кроме того, у меня мама инвалид третьей группы (попала в аварию). Компрессионный перелом дочки вылился в дополнительные непредвиденные затраты.

13 марта Алексей Романов обратился в развлекательный клуб с просьбой возместить расходы, связанные «с повреждением здоровья ребенка».

- Пришлось потратиться на корректор осанки, на реабилитацию, ортопедическую обувь, жена, находясь на больничном, потеряла в зарплате премиальную часть, - рассказывает Алексей. - Сначала я хотел решить вопрос без привлечения надзорных инстанций,но владелица аттракциона Виктория Зверяко, услышав сумму, жестко заметила, что травму мы могли получить до или после игровой комнаты.

Арише сейчас нельзя бегать и прыгать, девочка много рисует Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Алексея, первоначально речь шла о компенсации в 50 тысяч рублей. А когда сама Зверяко напомнила ему о необходимости реабилитации ребенка, он удвоил сумму.

В официальной претензии, которую по совету юриста Романов отправил в торговый центр 25 марта, он требует выплатить уже 153 тысячи рублей (корректор осанки - 3600 рублей, моральный вред и вред здоровью – 50 тысяч рублей, потеря упущенного дохода супруги в связи с уходом за ребенком за три месяца - 50 тысяч рублей, санаторно-курортное лечение для реабилитации - 50 тысяч рублей).

«Девочка уходила, улыбаясь»

Владелица развлекательного комплекса «Кошки Мышки» Виктория Зверяко считает, что в данной ситуации компетентные органы должны установить причинно-следственную связь между произошедшим событием и обращением в медицинское учреждение.

- Я была в другом городе, когда мне позвонил исполнительный директор. 13 марта к нему подъехал мужчина, уверяющий, что 6 марта его дочка получила компрессионный перелом, прыгая на батуте. По словам директора, в тот момент отец девочки просил оплатить расходы на корсет. Я попросила своего сотрудника пересмотреть видео за 6 марта, при этом передать мужчине, чтобы тот посчитал расходы, пообещав разобраться в ситуации. Но мы, тщательно просматривая видео, не увидели момента, о котором рассказывал отец девочки - якобы малышка лежала на батуте пять минут, потом держалась за спинку. На видео видно, что ребенок прыгал с аттракциона три раза, скатывался и сразу бежал на повторный прыжок. Причем прыгал не на батут, а на мягкую «воздушную подушку». Далее, с мамой они переходят на аттракцион «бассейн», где девочка играет в мячиках. После этого, улыбающиеся ребенок и мама уходят из ДРК. При этом следует отметить, что мама находилась рядом с ребёнком, оценивая все риски и разрешая ему играть на аттракционах дальше. Данное видео было показано папе ребёнка, после чего папа в разговоре по телефону сказал: «Уже не важно, где она упала». В тот момент он требовал 100 тысяч рублей.

Запись беседы Виктория Зверяко предоставила в редакцию.

Много несостыковок

Владелица развлекательного комплекса отметила, что родители ребенка обратились за медицинской помощью только на третий день после посещения их заведения, и это кажется ей странным.

«Обращаю Ваше внимание на тот факт, что между фактом посещения детского развлекательного комплекса и обращением в больницу прошло три дня, - сообщается в официальном письме редакцию. - Соответственно, за три дня ребенок мог получить данную травму и дома, кувыркаясь на полу и гуляя во дворе».

Кроме этого, в ответе, подготовленном юристами ДРК, говорится еще об одной несостыковке:

«Согласно выписки из КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» № 1644 от 12.03.2021 года, указано, что ребенок получил бытовую травму в игровой комнате 07.03.2021 года. При этом не указано, в какой именно игровой комнате произошла травма».

- Есть и другие моменты, которые заставляют сомневаться в правдивости слов Алексея Романова, - говорит Виктория Зверяко. - Например, 16 марта он пишет нашему директору, что забирает ребенка из больницы, а по медицинским документам она выписана 12 марта.

Директор развлекательного комплекса добавила, что это первый случай конфликтной ситуации за время существования ДРК «Кошки-мышки».

- Стараемся делать все для безопасности и удовольствия наших посетителей, - уверяет индивидуальный предприниматель.

- В данном случае если вина ДРК «Кошки мышки» будет доказана в установленном законом порядке и присуждена денежная сумма, то она будет выплачена, - обещает Виктория Юрьевна.

Жалобы «в никуда»

- После того, как в развлекательном центре претензию Алексея Юрьевича проигнорировали, мы отправили жалобы генеральному директору торгового центра «Арена», одновременно в Роспотребнадзор, уполномоченному по правам человека, и другие ведомства. В ответ - ничего от слова «совсем», никому не нужен ребенок с покалеченной спиной. Ни одного телодвижения, чтобы проверить информацию, назначить экспертизы. И вот это удивляет больше всего, - эмоционально говорит юрист Михаил Жуков, к которому Романов обратился за помощью.

Сегодня Жуковым посланы жалобы в прокуратуру на незаконное бездействие «контролеров».

- Я когда столкнулся с этим делом и стал интересоваться информацией, был поражен, - возмущается юрист. - Оказывается, много детей попадает в больницу с травмами после батута, а заговорили громко об этой проблеме только недавно, когда батут взлетел на воздух, и серьезно пострадали две девочки. И то после этого продолжается бойкот наших писем в официальные инстанции. Даже проверить информацию никто не удосужился. Если бы среагировали раньше и назначили бы проверки, возможно бы страшной трагедии с оторвавшимся батутом не случилось. Печально, когда люди оказываются абсолютно беспомощными в такой ситуации, не обладая познаниями о своих правах, а тем более правах ребенка, их рассматривают исключительно как вымогателей и потребительских экстремистов, – подытожил Жуков.

«Родители, будьте бдительны»

- Были моменты, когда в наше отделение поступало за три месяца до пятидесяти пациентов с травмами после батута, - говорит Сергей Филиппов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. - Я всегда объясняю родителям: батут - это спортивный снаряд. Не должны там прыгать одновременно дети разной комплекции, не должно быть так, что покормили ребенка до отвала и прыгать заставили, какая-то элементарная разминка должна присутствовать и т.д.

По словам Филиппова, возможность получения компрессионного перелома на батутах, в том числе и на «воздушной подушке», показанной на видео из комплекса «Кошки- Мышки» всегда есть, поэтому родители прежде чем отправлять ребенка на «попрыгушки», должны об этом помнить и нести ответственность.