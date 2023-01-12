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Происшествия12 января 2023 7:20

Пятикомнатная квартира или измены? За что на самом деле экс-муж убил Елену Падун из Барнаула

Озвучена еще одна версия громкого убийства Елены Падун из Барнаула
Александра Сапожкова
Константин Падун сейчас находится за решеткой

Константин Падун сейчас находится за решеткой

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В деле убийства 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун появились новые подробности. Как выяснил телеканал РЕН ТВ, супруги могли поссориться не только из-за квартиры, но и по причине измен.

Напомним, Константин Падун задушил экс-супругу ранним утром 5 января и спрятал ее тело на крыше, присыпав снегом. Следствие сразу же озвучило основную версию – поссорились из-за квартиры, в которой, несмотря на развод, проживали вместе.

- После развода бывшие супруги не могли поделить детей и пятикомнатную квартиру. Они судились. По словам подруги убитой Светланы, мужчине некуда было идти. А Елена должна была отдать долю за квартиру, которую Константин покупал на деньги, доставшиеся ему по наследству, - передает телеканал.

Однако появилась и еще одна версия. Соседи утверждают, что Константин был неконфликтным. А задушил бывшую жену, потому что больше не мог терпеть ее постоянные измены.

- Якобы еще когда Елена была замужем, к ней регулярно приходил некий мужчина, когда супруг был на работе. А после развода ситуация только усугубилась, - передает канал.

По его данным, сожители около года по очереди регулярно звонили в полицию и жаловались на взаимные избиения.

- Они не жили, а лаялись. Я страшнее ругани в жизни не слышал, – рассказал один из соседей.

Сам Константин в зале суда заявил, что не собирался убивать супругу – это произошло случайно

Напомним, у пары остались двое детей 7 и 11 лет. Отмечается, что сейчас их передали органам опеки.

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