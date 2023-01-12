Константин Падун сейчас находится за решеткой Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В деле убийства 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун появились новые подробности. Как выяснил телеканал РЕН ТВ, супруги могли поссориться не только из-за квартиры, но и по причине измен.

Напомним, Константин Падун задушил экс-супругу ранним утром 5 января и спрятал ее тело на крыше, присыпав снегом. Следствие сразу же озвучило основную версию – поссорились из-за квартиры, в которой, несмотря на развод, проживали вместе.

- После развода бывшие супруги не могли поделить детей и пятикомнатную квартиру. Они судились. По словам подруги убитой Светланы, мужчине некуда было идти. А Елена должна была отдать долю за квартиру, которую Константин покупал на деньги, доставшиеся ему по наследству, - передает телеканал.

Однако появилась и еще одна версия. Соседи утверждают, что Константин был неконфликтным. А задушил бывшую жену, потому что больше не мог терпеть ее постоянные измены.

- Якобы еще когда Елена была замужем, к ней регулярно приходил некий мужчина, когда супруг был на работе. А после развода ситуация только усугубилась, - передает канал.

По его данным, сожители около года по очереди регулярно звонили в полицию и жаловались на взаимные избиения.

- Они не жили, а лаялись. Я страшнее ругани в жизни не слышал, – рассказал один из соседей.

Сам Константин в зале суда заявил, что не собирался убивать супругу – это произошло случайно

Напомним, у пары остались двое детей 7 и 11 лет. Отмечается, что сейчас их передали органам опеки.

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