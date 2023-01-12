Барнаульский эксперт рассказала, как выгодно вложить деньги в недвижимость

Такой пассивный заработок можно легко совмещать с основной работой Фото: Олег УКЛАДОВ

Инвестирование в недвижимость остается понятным и надежным способом не только сохранить, но и приумножить накопления. При этом такой пассивный заработок можно легко совмещать с основной работой. Это не требует много времени и сил, при этом прирост финансов за два года можно составить 30%, а то и 50% и 70%. О том, как не ошибиться и других нюансах инвестирования «Комсомолке» рассказала барнаульский риелтор Оксана Клипенштейн.

Как это работает?

Получать пассивный доход за недвижимость можно двумя способами: сдавать в аренду или перепродавать с наценкой. Выбирая первый способ, нужно сразу понимать, что реальный доход можно получить спустя более длительное время. Второй способ более быстрый.

Долгое время инвесторы действовали следующим образом: вкладывали средства в строительство на этапе котлована в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, а затем перепродавали квартиры к срокам сдачи дома с наценкой. Затем инвестор возвращал долг банку по ипотеке, но по итогу сумма вложенных им средств увеличивается за счет наценки.

- Секрет успеха этого бизнеса в том, что одни готовы вкладывать и ждать пока дом построят, а другим - надо срочно заселяться и жить, так как снимать квартиру и одновременно строить другую они не могут. Многие так хорошо зарабатывали. Сейчас этот способ ушел в прошлое. Цены у застройщиков на старте выше, чем за готовое жилье. Это следствие ажиотажного спроса на недвижимость, благодаря льготной ипотеке и системе эксроу-счетов,- уточняет Оксана Клипенштейн.

Наблюдая за спросом на рынке недвижимости инвесторы увидели, что спрос на квартиры с ремонтом гораздо выше, чем в «бетоне» от застройщика.

- Так родился еще один вид инвестиций. Новые квартиры от застройщика с голыми стенами стали покупали дешево, затем делать ремонт и потом продавать дорого. Инвесторы изучали предпочтения покупателей и делали стильный и красивый ремонт. Самые ликвидные квартиры в популярных местах многим было жалко продавать, поэтому их стали сдавать в аренду, в большей мере посуточную. Это позволяло быстро окупить вложения. Все эти способы позволяли максимизировать прибыль, - отмечает эксперт.

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость сейчас?

На вопрос - стоил ли вкладывать деньги в недвижимости сейчас? Можно дать однозначный ответ. Цены на недвижимость на протяжении нескольких лет продолжают расти независимо от ситуации на рынке, в перспективе такое имущество всегда может принести доход. Важно оценивать риски. Сейчас инвесторов волнует другой вопрос – в какую недвижимость и как вкладывать средства? На это вопрос уже нет такого же простого ответа. Нужно хорошо понимать рынок недвижимости. Тема «котлованов» ушла в прошлое. Также, по мнению эксперта, на инвестирование повлияет и то, что льготную ипотеку под 7,7% будут давать только один раз. Если инвестор уже пользовался таким ипотечным кредитованием, то в 2023 году он сможет оформить его в последний раз.

- Сейчас мы с каждым инвестором работаем индивидуально. В период «турбулентности» нужны «тихие гавани». Задача стоит сохранить капитал, обеспечить прирост, но таких цифр как было пару лет назад ждать не приходится, - говорит эксперт.

Один из вариантов действия для инвесторов – сконцентрироваться на аренде, таким образом переждать период неопределенности. Но данный способ будет актуален для квартир в новостройках, так как там более низкие коммунальные платежи, более высокое качество жизни. В целом, как отмечает риелтор, спрос на такое жилье выше и его будет легче продать потом, да и цены на него будут продолжать расти.

- Советы давать сложно, так как инвестиции — это бизнес, а бизнес, как известно, - это риск. Готовы - пробуем, тестируем гипотезы, - уточняет риелтор.

Где лучше инвестировать в недвижимость?

- В Барнауле есть резервы, например, новые локации от застройщиков. Москва и Санкт–Петербург - города миллионники и магниты для внутренней миграции. Там более высокий уровень дохода населения, поэтому в качестве инвестиций я предлагаю рассматривать именно эти локации. Главное, недвижимость - единственный надежный источник сохранения финансов, - резюмировала Оксана Клипенштейн.

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