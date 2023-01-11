Удивительные по красоте фото: популярный алтайский водопад «проснулся» посреди зимы

Водопад Корбу. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Настоящие сибирские морозы укладывают в спячку не только медведей, но и природу – реки и озера замерзают. Правда, порой погода преподносит сюрпризы и на днях «проснулся» популярный водопад Корбу.

Водопад Корбу. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Он расположен на реке Большая Корбу у подножия одноименного хребта. Буквально в ста метрах от него раскинулось Телецкое озеро. В теплое время года единственный способ добраться до памятника природы – это вплавь на катере. Отбоя от посетителей нет. Это одна из главных местных достопримечательностей. А зимой в целом здесь делать нечего, жизнь в Алтайском биосферном заповеднике замирает. Доехать до водопада тоже практически не представляется возможным, в частности, из-за сильных штормов.

- 7 января как рождественский подарок от Алтын-Кёля - озеро успокоилось на несколько часов, - рассказывают сотрудники заповедника Роман Воробьёв и Татьяна Клименко.

Они не могли не воспользоваться такой возможностью и попытались добраться до конечной точки.

Водопад Корбу. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

- Каково же было наше удивление, когда после преодоления середины 200-метрового подъема по заснеженным ступеням, не потревоженным до нас даже дикими животными, вдруг стал едва слышен шум воды, - продолжают исследователи.

Им не показалось! Действительно, из-за январской оттепели, когда воздух в регионе прогрелся до +3 градусов, а местами и того больше, водопад решил проявить свой нрав. В его нижней части оттаяла ледяная корка, а под ним образовалось небольшое «озерцо». Вид и звук были просто завораживающие, особенно в отсутствии постороннего шума и за счет природного рельефа акустика водяного потока просто умиротворяла. Пользуясь случаем, сотрудники заповедника сделали несколько снимков, которыми охотно поделились.

Водопад Корбу. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Сейчас, когда на Алтай снова пришли морозы, вероятнее всего, Корбу снова погрузится в сон. Впрочем, возможно и не будет столь резких перепадов. Все-таки погода на Телецком озере может сильно отличатся от остальной территории республики. Здесь совершенно иной рельеф и большая поверхность водного зеркала.

И все же, в январе на Телецком озере уже шел настоящий зимний дождь. На тот момент температура уже была +1 градус.

Водопад Корбу. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

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