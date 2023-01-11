В Минобрнауки рассказали, отменят ли занятия в школах Алтайского края из-за морозов

У алтайских учителей есть опыт работы в сложных условиях Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за сильного холода на Алтае действует штормовое предупреждение. Местами столбики термометров опустятся до отметок -39 градусов. Рассказываем, отменят ли занятия в школах Алтайского края из-за морозов.

По данным регионального Гидрометцентра, до 12 января в Алтайском крае установилась холодная погода: минимальная температура воздуха ночью составит -28…-33, местами до -39 градусов. Днем столбики термометров могут опуститься до отметок -24…-29 градусов.

Как рассказали в министерстве образования и науки Алтайского края, несмотря на морозы школы региона продолжают работать в прежнем режиме. Уроки проводят вне зависимости от того, сколько человек присутствует в классе. Родители или другие законные представители ребенка сами вправе решить, идти ему в школу или нет. При этом следует обязательно поставить в известность классного руководителя.

Есть следующие рекомендации на случай морозов: при температуре -25 градусов и ниже могут не посещать школу учащиеся 1-4 классов. Когда на улице -30 градусов и ниже – учащиеся 5-9 классов. А когда столбики термометров падают ниже отметок -35 градусов, то дома имеют право остаться учащиеся 10-11 классов. Окончательное решение принимают родители школьников.

Ранее начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального минобра Наталья Полосина отмечала, что у алтайских учителей есть опыт работы в сложных условиях. С детьми, которые присутствуют в классе, проводится полноценный урок, для тех, кто остался дома, занятие проводят в дистанционном формате или дают задание на повторение пройденного материала.

Добавим, что получить информацию об организации учебного процесса можно на сайтах школ, а также на стендах в образовательных учреждениях. Кроме того, эту информацию можно получить по телефонам администрации школы или муниципального органа управления образования.

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