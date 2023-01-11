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НовостиОбщество11 января 2023 4:28

На Алтае школьные автобусы не смогли выйти на маршруты из-за гололеда

Для части детей организовали дистант
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Детей перевели на дистант

Детей перевели на дистант

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за гололеда школьные автобусы не смогли выйти на маршруты. Как сообщили «Вести Алтай», из-за этого некоторым детям пришлось временно перейти на дистант.

Из-за сильного гололеда школьные автобусы не смогли доставить детей до учебных заведений в Бийском, Солонешенском, Чарышском, Смоленском и ряде других районов края. Из 687 школьныъ маршрутов по краю 90 не смогли работать 10 января. В министерстве образования и науки региона отметили, что 1600 детей переведены на удаленку.

К слову, родители имеют право сами решить, пойдет ли ребенок в школу в мороз. Но обязательно нуно предупредить классного руководителя.