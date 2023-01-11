На Алтае школьные автобусы не смогли выйти на маршруты из-за гололеда

Детей перевели на дистант Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за гололеда школьные автобусы не смогли выйти на маршруты. Как сообщили «Вести Алтай», из-за этого некоторым детям пришлось временно перейти на дистант.

Из-за сильного гололеда школьные автобусы не смогли доставить детей до учебных заведений в Бийском, Солонешенском, Чарышском, Смоленском и ряде других районов края. Из 687 школьныъ маршрутов по краю 90 не смогли работать 10 января. В министерстве образования и науки региона отметили, что 1600 детей переведены на удаленку.

К слову, родители имеют право сами решить, пойдет ли ребенок в школу в мороз. Но обязательно нуно предупредить классного руководителя.