По информации властей, призыв проходит в плановом порядке Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 28 сентября Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации. Об этом на совещании заявил губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства

Глава Алтайского края провел видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами по вопросам частичной мобилизации.

По информации властей, призыв проходит в плановом порядке. Ежедневно из Алтайского края в Омск отправляют группы мобилизованных. По состоянию на 28 сентября, регион выполнил около половины задания по частичной мобилизации.

Виктор Томенко подчеркнул, что специалисты продолжают анализировать оперативно принятые в первые дни решения по призыву. В некоторых случаях их корректируют.

– Вы знаете, что 59 человек, которые в первом составе прибыли в Омск, по ним пересмотрели решение, и они вернулись назад. В некоторых случаях уточнения происходят: учитывая масштаб, темпы, а также новизну такой работы, это нормально. Очень оперативно поправляем ситуацию там, где это надо. День за днем всё будет четче становиться, и таких уточнений, я думаю будет меньше, – подчеркнул глава региона.

Призывную комиссию региона по частичной мобилизации возглавляет губернатор, видеоселекторные совещания с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами будут проводить ежедневно.

Кроме того, Виктор Томенко распорядился создать службу помощи семьям мобилизованных. Проведут индивидуальную работу, чтобы понять, какая именно помощь требуется.

– В каждом муниципальном образовании необходимо определить специалистов, готовых незамедлительно откликаться на обращения семей мобилизованных. Помощь будем оказывать по различным вопросам, например, по ремонту сантехники, присмотру за детьми, в селах могут быть просьбы, связанные с личным подсобным хозяйством и т.д. Семьи, которые проводили своих мужчин на специальную военную операцию, не останутся без нашего внимания и поддержки, – подчеркнул глава Алтайского края.

Ранее мы писали, что 27 сентября из Бийска прошла вторая отправка мобилизованных жителей города. В Омск уехал 31 человек.

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