На Алтае «черного копателя» будут судить из-за древних наконечников стрел

Изъятые наконечники. Фото: УФСБ по Алтайскому краю

У жителя Алтайского края изъяли древние наконечники стрел. Теперь «черного копателя» будут судить, сообщает УФСБ России по региону.

Мужчина знал, где именно находится объект культурного наследия федерального значения «Камешок 1, поселение». В апреле он приехал в Бийский район и без специального разрешения с помощью металлодетектора и штыковой лопаты отыскал и изъял из почвы несколько археологических предметов.

– Незаконная деятельность привела к повреждению разновременного культурного слоя, представленного объектами от эпохи палеолита до эпохи бронзы и раннего железного века. Данный факт подтвержден результатами проведённой археологической судебной экспертизы, – пояснили в ФСБ.

Во время обыска дома у «черного копателя» изъяты 20 металлических наконечников стрел, относящихся к периоду второй половины VII - начала VI вв. до н.э. По заключению эксперта, наконечники представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, искусства, науки и техники, социальной культуры и являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение культурного слоя, совершённые с использованием специальных технических средств поиска).

Уголовное дело направили в Бийский районный суд.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Алтайский государственный краеведческий музей на временное хранение передали конфискованные у черных археологов предметы древней сросткинской культуры. Редким находкам больше тысячи лет. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Справка

Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в недрах земли или под водой, находятся в государственной собственности. В соответствии с действующим законодательством они подлежат передаче на постоянное хранение в государственную часть музейного фонда России.

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