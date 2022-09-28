На 69-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Моисеев Фото: Архив "ЭГ"

27 сентября стало известно о смерти Бориса Моисеева. Эпатажный заслуженный артист России бывал с гастролями и в Барнауле. Он запомнился зрителям честностью, талантом и фееричностью.

Пикет перед шоу

Зимой 2002 года аншлагу не помешал и комсомольский пикет возле театра музкомедии. Наоборот, скандальчик даже возбудил интерес к шоу Моисеева. Накануне выступления в студеную зимнюю пору пикетчики вышли, держа озябшими руками лозунги с требованием запрета концерта, где «сплошная пропаганда пошлости, разврата и сексуальных извращений». Самые хмурые требовали восстановить статью 121 УК РСФСР, предусматривающую ответственность за «однополую любовь». Постояв тогда на морозе с криками «Долой разврат!» около часа, борцы с гомофобией разошлись, пообещав в следующий паз провести более действенную акцию.

Комплимент Барнаулу

В 2007 году, когда Борис Моисеев со своим ансамблем вновь приехал в Барнаул, пикетчиков уже не было. На концерте, правда, кто-то с балкона попытался тихо свистнуть, но эпатажный артист с приветливой и чуть кокетливой фразой: «Привет, балкончик!» послал и свистуну, и всему балкону воздушный поцелуй под аплодисменты зала.

После выступления была пресс-конференция, где актер, певец, хореограф и режиссер сделал комплимент Барнаулу, заметив, что город изменился в лучшую сторону. В конце апреля, в расцвете весны, артист увидел его стильным, с яркими, модными молодыми горожанами.

«Не напрягаться»

Борис тогда поделился формулой, которую, как он сказал, случайно открыл для себя ночью накануне гастролей в столице Алтайского края. И эта формула: не напрягаться.

Перед гастролями популярный артист увидел сон. Будто он едет на машине с горы и встречает очень знакомые лица. И думает о том, как бы их не задавить. И благополучно скатывается.

Проснувшись, мнительный артист побежал к костюмерше, та открыла сонник, который всегда возила собой, и растолковала, что Борис оберег себя от большой опасности.

- И значит, я на правильном пути, не надо напрягаться, - повторил тогда звездный гость новую коронную фразу.

- У меня ведь на сцене очень нелегкая судьба - против меня и моего искусства существует целое движение, которое очень сильно трогает мою душу и дает мне серьезные сбои. Но я всю жизнь держу себя в руках. Чего бы мне это ни стоило. Я всегда стараюсь не отвечать негативом на негатив, - цитировал Бориса Моисеева городской портал.

- Не стоит отвечать недоброжелателям грубостью и желчью, а уродам тоже надо жить, как есть в природе плюс и минус, - подчеркнул тогда артист, оставив автограф со словами «Счастье, оно Рядом». Написав то ли случайно, то ли специально слово «рядом» с большой буквы.

Борис Моисеев очень радовался тогда аншлагу в Сибири, заметив, что в Москве в теплые деньки пусто, многие на даче, а тут люди сделали выбор в пользу его концерта, а не грядок.

Не бояться быть честным

На той же пресс-конференции после феерического концерта певец и танцор вздохнул, что кочевая жизнь артиста нелегкая. Мол, многие думают, что это кровать, музыка и проститутки. Но нет, зачастую в жизни гастролеров больше мытарств и переездов. Вспомнил и повторил вслух свое кредо: чтобы не приключалось в гастрольном туре, никогда не выходить к публике грязным и пьяным, с плохим запахом изо рта. А еще, заметил он тогда, важно всегда оставаться честным.

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