Умер Евгений Горбик - легенда алтайского туризма

Евгений Горбик в Монголии Фото: из личного архива героя(ев) публикации

9 января после продолжительной болезни ушёл из жизни известный алтайский путешественник Евгений Горбик.

- Очень мощный человек, легенда! - рассказали «Комсомолке» в Федерации спортивного туризма Алтайского края. - Среди его титулов - мастер спорта СССР по спортивному туризму, мастер туризма международного класса, заслуженный путешественник России, заслуженный мастер туризма, обладатель нагрудного знака «Роза ветров» (за спортивные достижения в туризме I степени).

Еще в 1971-м году Горбик основал секцию спортивного туризма на базе завода «Ротор», которая мгновенно завоевала популярность и стала лидером среди турклубов региона. Молодые люди с энтузиазмом ходили в водные, пешие, лыжные походы. «Выезжая зимой в Тогулёнок, заводская команда с лыжами и гитарами занимала порою не один вагон электрички», - вспоминал Евгений Горбик в одном из интервью.

На счету известного алтайского путешественника многочисленные пешеходные, лыжные, горные и водные маршруты в Казахстане, Киргизии, на Алтае, в Саянах, Прибайкалье и т.д. В багаже аса-туриста - восхождения на четырехтысячники Алтая, Монголии и Швейцарих Альп.

В 1982-м году за первопрохождение рек Шавла (Аргут) и второе место в чемпионате СССР Евгений Горбик получил звание «Мастер спорта СССР». На его счету также участие в организации и судействе мощных международных соревнований «Чуя-Ралли» в горном Алтае .

«В роли «играющего тренера» и руководителя сборной команды Алтайского края Евгений Алексеевич четыре раза (2008, 2010, 2013, 2015 гг.) приносил краю бронзовые медали чемпионата России, четырежды (2011, 2012, 2017, 2019 гг.) алтайские спортсмены становились чемпионами России по автотуризму», - сообщается на сайте «Алтайский спорт».

Почти 15 лет до 2021 года) Евгений Горбик возглавлял Федерацию спортивного туризма региона, за эти годы край четырежды входил в тройку лидеров регионов спортивного туризма, наравне с Москвой и Новосибирском. В эти же годы Евгений Алексеевич активно занимался изучением и освоением туристского потенциала Монголии, был одним из идеологов международного туристского-спортивного фестиваля «Great Altai. Большой Алтай».

«Международные спортивные игры в природной среде - такого еще не было. Этим уже можно гордиться», - говорил он в интервью после первых международных соревнований в Монголии, честно указывая при этом и на промахи в организации.

В другом интервью, рассказывая про экстремальный случай в Монголии, Евгений Горбик вспоминает жизненный принцип - «Пошел в атаку – не ложись» и сравнивает чувство после преодоления опасности с эротическим: «Я испытал экстремальное наслаждение: маршрут - как женщина: дразнит многих, но сдаётся настойчивому. За этот поход мы взяли вторую золотую медаль на чемпионате России».

- Это был мощный человек. Не стало лучшего путешественника, - скорбят спортсмены-туристы в соцсетях.

Редакция «КП-Барнаул» выражает соболезнование родным и близким ушедшего легендарного человека.

Прощание с Евгением Алексеевичем Горбиком состоится 12 января с 11.00 до 13.00 по адресу: Барнаул, пр. Космонавтов, 64, в прощальном зале Барнаульского похоронного дома (крематорий).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пользовалась авторитетом у студентов и больных»: в медуниверситете рассказали о барнаульском урологе, которую загрызла собака

Прощание с Ярославой Яковец состоится 10 января (подробнее)