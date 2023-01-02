Пропавшего подростка из Бийска нашли

В поисках участвовали волонтеры и правоохранители Фото: Олег УКЛАДОВ

15-летнего подростка, который пропал в Алтайском крае 16 декабря, нашли. Об этом пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ранее было известно, что молодой человек ушел из дома в Бийске. В последний раз его видели на дороге у поворота в село Буланиха Зонального района.

2 января волонтеры рассказали, что поиск завершен. Парень жив, где именно его обнаружили, не сообщается. Известно лишь, что найти подростка удалось благодаря ценному свидетельству и оперативной работе полицейских.