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НовостиОбщество2 января 2023 10:03

Пропавшего подростка из Бийска нашли

Он жив
Герман Архаров
В поисках участвовали волонтеры и правоохранители

В поисках участвовали волонтеры и правоохранители

Фото: Олег УКЛАДОВ

15-летнего подростка, который пропал в Алтайском крае 16 декабря, нашли. Об этом пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ранее было известно, что молодой человек ушел из дома в Бийске. В последний раз его видели на дороге у поворота в село Буланиха Зонального района.

2 января волонтеры рассказали, что поиск завершен. Парень жив, где именно его обнаружили, не сообщается. Известно лишь, что найти подростка удалось благодаря ценному свидетельству и оперативной работе полицейских.