Мужчина сам позвонил в полицию Фото: СУ СК по Республике Алтай

39-летний житель Кош-Агачского района Республики Алтай жестоко убил бывшую жену из ревности и сам позвонил в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает Следком региона.

По предварительным данным, все произошло вечером 24 октября в Онгудайском районе, когда подозреваемый увидел свою бывшую супругу с другим мужчиной. Он приревновал и начал преследовать женщину, уехавшую от него на своем автомобиле. По пути жительница региона высадила своего нового избранника и продолжила ехать.

Через некоторое время женщина съехала с дороги и остановилась. В этот момент бывший муж потерпевшей, который ехал следом, подбежал к ее машине и разбил стекло, начался конфликт. В какой-то момент мужчина увидел в салоне складной нож, который дарил ранее, и несколько раз ударил им экс-супругу.

– От полученных телесных повреждений 37-летная женщина скончалась на месте происшествия. Осознав содеянное, мужчина позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении, – отметили в СК.

Источник «Комсомольской правды» рассказал, что мужчина – бывший полицейский, который ушел на пенсию. Он до сих пор не может отойти от шока после случившегося. Известно, что брак продолжался несколько лет, и супруги развелись накануне трагедии. У женщины осталось четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет. Их передали близким родственникам.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранители проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай расследуется жестокое убийство многодетной матери в селе Каракокша Чойского района. По версии следствия, молодую женщину забил до смерти гвоздодером и сбросил в выгребную яму уличного туалета ее супруг. Известно, что женщина воспитывала четырех детей в возрасте от 1,7 до 17 лет. Их передали под временную опеку близким родственникам. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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