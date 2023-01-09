Автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае

Водитель не справился с управлением Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Утром 9 января в Алтайском крае опрокинулся автобус с 54 пассажирами. В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает СУ СК региона.

По данным ГИБДД, авария произошла в 10 километрах от села Панкрушиха на дороге К-08 «Крутиха – Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница с Республикой Казахстан».

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Yutong (маршрут Караганда – Новосибирск) ехал со стороны села Хабары в сторону Панкрушихи, не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся. В салоне находились 54 пассажира. Известно, что на дороге был сильный гололед.

В результате ДТП ушибы получили 5 человек, в том числе, 12-летняя девочка. Никому из пассажиров госпитализация не потребовалась. СК проводит доследственную проверку.

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проверку проводит и прокуратура Панкрушихинского района.

- Будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, - подчеркнули в прокуратуре региона.

Ранее мы писали о том, что из-за непогоды в Алтайском крае 9 января отменили все автобусные рейсы на региональных трассах. В дороге автомобилистам следует быть максимально внимательными и осторожными.

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