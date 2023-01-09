Все автобусные рейсы по региональным трассам отменили на Алтае

Автомобилистов также просят воздержаться от поездок
Фото: Олег УКЛАДОВ
Из-за непогоды в Алтайском крае 9 января отменили все автобусные рейсы на региональных трассах. Об этом сообщает минтранс.
- На данный момент движение отсутствует для автобусов по всем краевым трассам в связи с гололедными явлениями и сильным боковым ветром, пока все рейсы отменены, - подчеркнули в ведомстве.
При этом в Алтайском крае открыли для движения дорогу Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан от села Староалейское до границы Республики Казахстан.
В понедельник, 9 января, в Алтайском крае ожидается мокрый снег, а также снег с дождем, переходящий в снег, метели, местами гололед. Кроме того, значительно усилится ветер - до 22 м/с, местами по краю порывами до 27 м/с.
Автомобилистов просят по возможности отказаться от дальних поездок. В случае выезда нужно соблюдать ПДД, быть внимательными и не превышать скорость.
- Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку. В гололедицу очень важно правильно тормозить. Для того, чтобы эффективно снизить скорость, не потеряв управление, необходимо резко и прерывисто нажимать на педаль тормоза, - советуют в МЧС.
В социальных сетях жители Алтайского края также сообщают о гололеде на трассах и призывают всех быть осторожными в пути.
Номера диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтаи автодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169,
- дежурныи ФКУ Упрдор «Алтаи »: (3852) 63-14-59,
- дежурныи службы МЧС: (3852) 20-26-10,
- дежурныи УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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