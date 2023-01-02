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НовостиПроисшествия2 января 2023 11:11

На Алтае произошел пожар на турбазе

Площадь объекта 400 квадратных метров
Герман Архаров
На месте пожара

На месте пожара

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В понедельник, 2 января, произошел пожар на турбазе «Троя» в Республике Алтай. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14:13 часов. Эвакуировали 10 человек: 7 отдыхающих и 3 работников.

Известно, что площадь турбазы 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

На месте ЧП работали более 10 человек, использовали 5 единиц техники.

По данным МЧС, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.