На Алтае произошел пожар на турбазе

На месте пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В понедельник, 2 января, произошел пожар на турбазе «Троя» в Республике Алтай. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14:13 часов. Эвакуировали 10 человек: 7 отдыхающих и 3 работников.

Известно, что площадь турбазы 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

На месте ЧП работали более 10 человек, использовали 5 единиц техники.

По данным МЧС, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.