Эксперт рассказала, могут ли уволить мобилизованных жителей Алтайского края

За мобилизованными жителями Алтайского края сохранятся рабочие места Фото: Олег УКЛАДОВ

За мобилизованными жителями Алтайского края сохранятся рабочие места. Жители региона смогут вернуться на них после окончания службы. Подробнее об этом на пресс-конференции 27 сентября рассказала начальник управления региона по труду и занятости населения Надежда Капура.

Алтайский эксперт отметила, что сейчас активно меняется трудовое законодательство и накануне приняли постановление правительства №1677. Этот документ напрямую запрещает работодателям увольнять мобилизованных с 21 сентября без сохранения за ними рабочих мест.

Она добавила, что поступает множество вопросов, ответы на которые публикуют на правительственном сайте объясняем.рф. Со ссылкой на эти данные начальник управления региона по труду и занятости населения ответила и на другие популярные вопросы.

Договор между сотрудником и работодателем на время службы приостановят. После ее окончания на рабочее место можно вернуться на прежних условиях.

– Работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчет работника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты, – отметила начальник управления региона по труду и занятости населения.

При этом на время приостановки договора с мобилизованным сотрудником работодатель может заключить новые срочные трудовые договоры, а также принимать на работу временных сотрудников.

Кром того, эксперт рассказала, что для приостановления трудового договора следует предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации.

Надежда Капура добавила, что найти ответы на другие вопросы, связанные с частичной мобилизацией, можно на сайте объясняем.рф. Кроме того, работает горячая линия, звонки принимают по номеру 122.

– Законодательство меняется, мы видим, что сегодня в Государственную Думу внесен ряд изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Он урегулирует правоотношения между гражданином и работодателем на период прохождения службы по частичной мобилизации с 21 сентября, - отметила начальник управления.

Ранее мы писали, что 26 сентября губернатор Алтайского края провел оперативное совещание, на котором поднял тему частичной мобилизации и сделал ряд заявлений и поручений.

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