Общественники помогли алтайскому отцу-одиночке получить отсрочку от частичной мобилизации

Жителю региона пришла повестка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае активисты помогли получить отсрочку от частичной мобилизации отцу-одиночке. Об этом пишет региональное отделение ОНФ.

К активистам обратился руководитель одного из предприятий, где работает отец-одиночка. После смерти супруги мужчине приходится одному воспитывать двух маленьких детей. При этом ему пришла повестка.

– Из-за отсутствия информации в учетных записях военкомат Ленинского района города Барнаула направил соответствующую повестку о частичной мобилизации. Вместе отработали с руководством предприятия сферы ЖКХ, где работает отец, и получили положительное решение. Отец будет воспитывать своих детей и трудиться на предприятии, – прокомментировал Сергей Войтюк, руководитель РИК ОНФ в Алтайском крае.

Активисты добавили, что состоялся детальный разговор, военкому показали все необходимые документы. В итоге основание для отсрочки мобилизации написали на обратной стороне повестки.

В России продолжает работать горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Свои вопросы можно задать, позвонив по номеру 122. Только за первые двое суток работы горячей линии получили несколько сотен звонков от жителей края.

– Мы тщательно собираем данные и передаем их для разбора в Региональную мобилизационную комиссию, в случае необходимости материалы затем будут направляться в Военную прокуратуру. Центр продолжает работу. Мы разбираемся в каждой конкретной ситуации, – добавили в Общероссийском народном фронте.

Напомним, 26 сентября губернатор Алтайского края провел оперативное совещание, на котором поднял тему частичной мобилизации и сделал ряд заявлений и поручений.

По информации властей, частичная мобилизация проходит в регионе организованно, в плановом порядке. Глава региона призвал руководителей органов исполнительной власти региона не оставлять без внимания возникающие вопросы и оперативно обращаться к руководству края. Главам муниципалитетов и ЦУРу по Алтайскому краю дано поручение отслеживать проблемные обращения, связанные с мобилизацией.

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В ОНФ призывают также задавать вопросы по эл. почте 22region@onf.ru и в группах в социальных сетях. При направлении обращений нужно указывать:

1. ФИО частично мобилизованного, дату рождения. 2. Сведения о службе в армии. 3. Аргументы, что мобилизация проведена незаконно. 4. Из какого военкомата пришла повестка. 5. Номер телефона.

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