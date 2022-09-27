«Интересней, чем принцесса Укока». На Алтае появились «Руки скифского вождя»

Копия самой древней в России татуировки
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Известный художник-керамист Юрий Капустин недавно привез на Алтай «Руки скифского вождя». Так называется его знаменитая работа, посвященная вождю, мумия которого была найдена в Пазырыкских курганах.
Юрий Капустин. Фото: Ольга Лукьянова
Сотрудники Государственного художественного музея Алтайского края, где «Руки» пока оставлены на временное хранение, давно сотрудничают с 87-летним земляком, восхищаясь как работами мастера, так и его личностью.
В интервью «Комсомолке» Юрий Николаевич рассказал о скифских снах, подснежниках на камнях войны, напутствиях Евдокимова и о том, как не дать старости усыпить себя.
Мощь далекой цивилизации
Интерес к скифам у Юрия Капустина возник еще до отъезда в Москву, куда он уехал из Барнаула в 1978 году.
- Работая в горно-алтайской библиотеке, я однажды увидел материалы о раскопках второго Пазырыкского кургана. В прямоугольном могильнике на глубине четырех метров археологи нашли саркофаг, в котором среди кусков льда лежала мумия, сохранявшаяся в течение 2 400 лет, - рассказывает собеседник.
Работа Юрия Капустина
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Тату на мумии вождя с рисунками в классическом «зверином» стиле вдохновила художника на исследование скифской темы.
- Чем больше я рассматривал скифские рисунки, тем больше восхищался. Они были и правильные, и неправильные, и красивые, и смелые, - рассказывает Капустин. - Тема эта взбудоражила меня своей загадочностью и мощью далекой цивилизации.
Эффектную работу «Руки скифского вождя» (на снимке) художник называет одной из самых главных и удачных в своем творчестве. При этом Капустин считает, что татуировки вождя более точные и впечатляющие, чем у нашумевшей принцессы Укока.
- На мой взгляд, у принцессы более вялое изображение на руке, - поделился художник. - Мне даже кажется, если честно, что эта тема раздута. Если бы я начал исследование с принцессы Кадын, я бы, скорее всего, скифской темой так не увлекся.
Напомним, что в 1993 году на плато Укок была обнаружена мумия знатной женщины. С именем принцессы Укока на Алтае вспыхивало немало скандалов. Многие коренные жители считают, что дух потревоженной погребенной стал мстить, вызывая землетрясения, наводнения, болезни и другие страшные события, в том числе и нынешние.
Сон с масками
Юрий Капустин в своих работах философски осмысляет и ужасы 21 века. Еще одной важной своей работой художник называет картину «И снился мне скифский сюжет».
«И снился мне скифский сюжет»
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
- Она мне реально приснилась,- рассказывает Юрий Николаевич, - и сон был кошмаром…
На картине хищная борьба за жертву, звери и стервятник разрывают ягненка, а по контуру люди в масках, скорбящая женщина…
- Все в мире по спирали вращается, - философски заметил художник. - И этот сюжет – о звериной борьбе и скорби, очередной исторический виток…
Юрий Капустин
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Подснежники после войны
Странным образом со скифскими сюжетами перекликается и его композиция «Весна 45-го года»
- Замысел возник после посещения Брестской крепости, - рассказывает художник-керамист. - Я был удивлен несгибаемым духом ее защитников. Даже тогда, когда кирпичи плавились и покрывались глазурью от огнеметов, поставленных фашистами у входа, защитники крепости устояли. Там понимаешь, что духовные силы крепче физической материи, если их питает энергия народа.
Через некоторое время Капустину довелось побывать на кирпичном заводе, где ломали пережженную печь и выбрасывали изуродованные кирпичи - они напомнили ему страшные кирпичи крепости Бреста. Мастер взял с собой пару в мастерскую, и началась работа над новой композицией, где подснежники прорастают на обожженных обломках.
- Я помню голодные военные годы, - вспоминает Капустин. - Отец был на фронте, мать бегала, искала, чем нас накормить, ели жмых, колоски из-под снега… Это горе!
Не дать себя усыпить
Юрий Капустин на Алтай приезжает довольно часто. В Сростках у него своя мастерская.
- Сначала я думал мастерскую в Белокурихе делать, – рассказывает собеседник. - Поделился задумкой с бывшим губернатором и артистом Михаилом Евдокимовым (мы с ним знакомы были). И тот посоветовал : «Ну что ты там будешь творить? Это, мол, город, испорченный деньгами, коммерцией… А Сростки – чистый лист, езжай туда». И правильный я, считаю, совет был, спасибо Михаилу Сергеевичу.
- Юрий Семенович Капустин - человек удивительный, - говорит Светлана Артюхова, сотрудник Государственного музея Алтайского края. - Его работы дарили послам и консулам Америки, Франции, участникам космического полета «Союз-Аполлон» и видным общественным деятелям. В нашем музее более 70 его интересных работ, 20 из которых подарены.
Одна из известных искусствоведов недавно сказала об этом увлеченном художнике: «Такой молодой».
- Возраст у меня, конечно, приличный, но я стараюсь перед ним не прогибаться, - говорит Юрий Николаевич. - Самое главное - не дать себя усыпить, не потерять активное восприятие жизни. Жизнь нам диктует, а вот работу мы диктуем. Ты должен увлечься работой. Художник - это образ мысли, плюс труд.
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