«Интересней, чем принцесса Укока». На Алтае появились «Руки скифского вождя»

Копия самой древней в России татуировки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Известный художник-керамист Юрий Капустин недавно привез на Алтай «Руки скифского вождя». Так называется его знаменитая работа, посвященная вождю, мумия которого была найдена в Пазырыкских курганах.

Юрий Капустин. Фото: Ольга Лукьянова

Сотрудники Государственного художественного музея Алтайского края, где «Руки» пока оставлены на временное хранение, давно сотрудничают с 87-летним земляком, восхищаясь как работами мастера, так и его личностью.

В интервью «Комсомолке» Юрий Николаевич рассказал о скифских снах, подснежниках на камнях войны, напутствиях Евдокимова и о том, как не дать старости усыпить себя.

Мощь далекой цивилизации

Интерес к скифам у Юрия Капустина возник еще до отъезда в Москву, куда он уехал из Барнаула в 1978 году.

- Работая в горно-алтайской библиотеке, я однажды увидел материалы о раскопках второго Пазырыкского кургана. В прямоугольном могильнике на глубине четырех метров археологи нашли саркофаг, в котором среди кусков льда лежала мумия, сохранявшаяся в течение 2 400 лет, - рассказывает собеседник.

Работа Юрия Капустина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Тату на мумии вождя с рисунками в классическом «зверином» стиле вдохновила художника на исследование скифской темы.

- Чем больше я рассматривал скифские рисунки, тем больше восхищался. Они были и правильные, и неправильные, и красивые, и смелые, - рассказывает Капустин. - Тема эта взбудоражила меня своей загадочностью и мощью далекой цивилизации.

Эффектную работу «Руки скифского вождя» (на снимке) художник называет одной из самых главных и удачных в своем творчестве. При этом Капустин считает, что татуировки вождя более точные и впечатляющие, чем у нашумевшей принцессы Укока.

- На мой взгляд, у принцессы более вялое изображение на руке, - поделился художник. - Мне даже кажется, если честно, что эта тема раздута. Если бы я начал исследование с принцессы Кадын, я бы, скорее всего, скифской темой так не увлекся.

Напомним, что в 1993 году на плато Укок была обнаружена мумия знатной женщины. С именем принцессы Укока на Алтае вспыхивало немало скандалов. Многие коренные жители считают, что дух потревоженной погребенной стал мстить, вызывая землетрясения, наводнения, болезни и другие страшные события, в том числе и нынешние.

Сон с масками

Юрий Капустин в своих работах философски осмысляет и ужасы 21 века. Еще одной важной своей работой художник называет картину «И снился мне скифский сюжет».

«И снился мне скифский сюжет» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Она мне реально приснилась,- рассказывает Юрий Николаевич, - и сон был кошмаром…

На картине хищная борьба за жертву, звери и стервятник разрывают ягненка, а по контуру люди в масках, скорбящая женщина…

- Все в мире по спирали вращается, - философски заметил художник. - И этот сюжет – о звериной борьбе и скорби, очередной исторический виток…

Юрий Капустин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Подснежники после войны

Странным образом со скифскими сюжетами перекликается и его композиция «Весна 45-го года»

- Замысел возник после посещения Брестской крепости, - рассказывает художник-керамист. - Я был удивлен несгибаемым духом ее защитников. Даже тогда, когда кирпичи плавились и покрывались глазурью от огнеметов, поставленных фашистами у входа, защитники крепости устояли. Там понимаешь, что духовные силы крепче физической материи, если их питает энергия народа.

Через некоторое время Капустину довелось побывать на кирпичном заводе, где ломали пережженную печь и выбрасывали изуродованные кирпичи - они напомнили ему страшные кирпичи крепости Бреста. Мастер взял с собой пару в мастерскую, и началась работа над новой композицией, где подснежники прорастают на обожженных обломках.

- Я помню голодные военные годы, - вспоминает Капустин. - Отец был на фронте, мать бегала, искала, чем нас накормить, ели жмых, колоски из-под снега… Это горе!

Не дать себя усыпить

Юрий Капустин на Алтай приезжает довольно часто. В Сростках у него своя мастерская.

- Сначала я думал мастерскую в Белокурихе делать, – рассказывает собеседник. - Поделился задумкой с бывшим губернатором и артистом Михаилом Евдокимовым (мы с ним знакомы были). И тот посоветовал : «Ну что ты там будешь творить? Это, мол, город, испорченный деньгами, коммерцией… А Сростки – чистый лист, езжай туда». И правильный я, считаю, совет был, спасибо Михаилу Сергеевичу.

- Юрий Семенович Капустин - человек удивительный, - говорит Светлана Артюхова, сотрудник Государственного музея Алтайского края. - Его работы дарили послам и консулам Америки, Франции, участникам космического полета «Союз-Аполлон» и видным общественным деятелям. В нашем музее более 70 его интересных работ, 20 из которых подарены.

Одна из известных искусствоведов недавно сказала об этом увлеченном художнике: «Такой молодой».

- Возраст у меня, конечно, приличный, но я стараюсь перед ним не прогибаться, - говорит Юрий Николаевич. - Самое главное - не дать себя усыпить, не потерять активное восприятие жизни. Жизнь нам диктует, а вот работу мы диктуем. Ты должен увлечься работой. Художник - это образ мысли, плюс труд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирский ученый рассказала о татуировках Принцессы Укока

О татуировках стало известно в 1948 году после обнаружения татуированного мужчины-пазырыкца. Его извлекли из кургана, но мумия стала быстро разлагаться, ученым пришлось его срочно препарировать, в результате в Эрмитаж попали только части кожи – долгие годы это был единственный образец древней пазырыкской татуировки (подробнее)