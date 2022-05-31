Сибирский ученый рассказала о татуировках Принцессы Укока

Считалось, что татуировки наносились исключительно мужчинам, причем самым высокопоставленным. Фото: youtube.com/c/NewArchaeology Фото: принтскрин видео.

Сибирский ученый рассказала в лекции на ютуб-канале New Archaeology о татуировках, обнаруженных на легендарной принцессе Укока и других мумиях. По словам Натальи Полосьмак, татуировка была важнейшей частью культуры людей, живших в то время.

О татуировках стало известно в 1948 году после обнаружения татуированного мужчины-пазырыкца. Его извлекли из кургана, но мумия стала быстро разлагаться, ученым пришлось его срочно препарировать, в результате в Эрмитаж попали только части кожи – долгие годы это был единственный образец древней пазырыкской татуировки.

- Конечно, находка породила много гипотез, дальнейшее развитие показало, как неосторожно делать выводы по одной единственной находке, - говорит доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.

Все это время считалось, что татуировки наносились исключительно мужчинам, причем самым высокопоставленным. Когда в 1993 году, практически через 40 лет после первой находки, была обнаружена мумия женщины на плато Укок – это была сенсация.

Напомним, мумия была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, войлочные чулки-сапоги и шубу. На голове был надет парик из конского волоса высотой около 90 см. Под захоронением принцессы находился деревянный саркофаг, останки шести лошадей и домашняя утварь. Алтайцы прозвали найденную мумию принцессой Укока и «Белой госпожой».

- Она относилась к знати среднего ранга, небольшой курган. Мы сразу поняли, что татуировка распространена шире, чем думали ранее….Когда в 95 году была обнаружена мумия мужчины в рядовом кургане с татуировкой – теория получила полное завершение, - говорит Полосьмак.

Стало ясно – что в этой культуре татуированы были все. Рисунки повторяли образы пазырыкского искусства – образы зверей, птиц и рыб. Например, у алтайской принцессы на руке были сделаны четыре татуировки, в том числе в виде оленя с клювом грифона и рогами козерога. Олень-козерог у древних индоевропейцев символизировал проводника усопших в «иной» мир. Об их значении можно только догадываться…

- Это был язык культуры, и человек становился его носителем. Что означали эти рисунки, мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос, - считает ученый.

Рисунки могли быть связаны с событиями в жизни – женитьбой, рождением ребенка. Они могли выполнять функцию оберега. Их количество, скорее, зависело от того, сколько человек прожил.

Кстати, ученые считают, что наносили эти татуировки женщины.

Сейчас принцесса Укока находится в Горно-Алтайске в Национальном музее имени А. В. Анохина. Для мумии построили специальный зал, где реконструировано погребение.

Справка КП

Пазырыкская культура — археологическая культура «скифского круга». Существовала в раннем железном веке (5-3 века до нашей эры). Основные находки предметов были сделаны в Горном Алтае.

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Место, где было обнаружено захоронение принцессы Укока, называют Долиной смерти. По преданию, старые люди, когда чувствовали приближение смерти, уходили туда умирать. По словам одного из участников экспедиции, в 1993 году, когда начали вскрывать курган с мумией, разразился гром, и началось землетрясение (далее)