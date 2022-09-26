Анна Сопова. Фото: Софья Хорохордина

На смену бабьему лету пришли дожди и первые морозы. Многие модницы бегают по магазинам в поисках образов на прохладную осень и начало зимы. Барнаульский стилист Анна Сопова не советует гнаться за трендами, делая импульсивные покупки, потому что такие вещи чаще всего не задерживаются в гардеробе больше года. Лучше отдавать предпочтение актуальным моделям, учитывая особенности внешности и образа жизни. В нашем материале – осенняя капсула - 2022.

Верхняя одежда в гардеробе – долговременная инвестиция

По мнению стилиста, верхняя одежда – долговременная инвестиция. Стоит подбирать модели, которые прослужат несколько лет. Беспроигрышный вариант на осень – классическое или стеганое пальто.

- При выборе пальто обратите внимание на длину. Она должна соответствовать длинам, которые преобладают в гардеробе. Это повышает функциональность и комбинаторику пальто. Наиболее удачный вариант - длина до середины икры, - говорит Анна Сопова.

Тем, кто только начинает работать над стилем, лучше выбирать пальто нейтральных оттенков (пудровый, бежевый), так как их проще комбинировать в образах. Трендовые яркие цвета в этом году - терракотовый, горчичный, фуксия, фиолетовый, зеленый.

- Яркие вариации верхней одежды рекомендую рассматривать после покупки пальто в базовом оттенке. Это облегчит задачу при составлении ежедневных образов, - говорит эксперт.

Фото: Софья Хорохордина

При выборе обуви учитываем активность

При выборе обуви важно учитывать динамичность образа жизни. Для девушек активных подойдут обычные ботинки на шнуровке или челси.

- Обращайте внимание на два нюанса. Первый – это подошва. Она должна быть от одного до полутра сантиметров толщиной, выразительной, но не слишком утрированной. Второй – область щиколотки. Чем плотнее сапоги прилегают в этой области, тем деликатнее смотрятся в образе. Сейчас в аутфитах актуальна многослойность, объем, поэтому стоит акцентировать внимание на более изящные части тела, - отметила стилист.

Более женственный и эффектный образ получится с ботфортами или сапогами до колен. Главное, не переусердствуйте с высотой каблука. Обувь должна быть удобной, тогда и походка будет уверенная и легкая. Для тех, кто только начинает составлять капсулу, лучше выбирать обувь классических оттенков: черный, серый, коричневый, какао.

- Тем, кто смелее, можно делать акцент в области ног. Это смотрится привлекательно. Совсем не обязательно подбирать сумку в таком же цвете. Достаточно замиксовать этот оттенок с другими элементами гардероба – топ, жакет, ремень, - отметила Анна Сопова.

Фото: Софья Хорохордина

Осенняя капсула

Капсульный гардероб поможет, комбинируя несколько вещей, всегда оставаться стильной. Опора осенней капсулы - брючной костюм.

- Жакет многофункционален и играет роль дополнительного слоя в капсуле, продлевая ее сезонность. Стоит отдавать предпочтение классическому крою и длине – до середины бедра. Брюки подбираем полноценной длины, а фасон - исходя из особенностей фигуры, - говорит стилист.

Также в осеннюю капсулу входит джемпер. Его легко сочетать с брюками, создавая уютные образы:

-Трикотажные изделия выбирайте средней плотности. Так в образе будет динамика и структурированные элементы – воротник, манжеты и нижняя резинка. Лучше покупать однотонные джемпера, так как их проще комбинировать в образах, - сказала Анна Сопова.

Еще два элемента капсулы - платье и юбка из качественных материалов. Их можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с пиджаком и джемпером.

- Если вы больше любите брючные вариации, то вместо юбки купите кожаные брюки или джинсы (без излишних потертостей и рваностей).Такая капсула останется с вами на протяжении года, - говорит стилист.

Капсула не может обойтись без нижнего слоя – блузы или рубашки (если соблюдаете дресс-код). Для свободных вариаций – свитшоты. Стилист советуют в нижнем слое делать яркие акценты.

Фото: Софья Хорохордина

Как самостоятельно определиться с цветом одежды?

- Девушкам с контрастной внешностью можно не бояться ярких акцентных вещей в гардеробе. Если контрастность низкая, то есть цвет волос не контрастирует с цветом глаз, то лучше отдавать предпочтение спокойным тонам: какао, пудровый, серый, - поясняет Анна.

Головные уборы и украшения

При выборе головных уборов учитывайте стилевую опору гардероба. Для женственных образов подойдут шляпы, береты, платки. Для спортивных – вязаные шапки с отворотом. Завершат осеннюю капсулу украшения (в этом сезоне в тренде крупные изделия) или яркие сумки:

- Не стоит забывать о «правиле трех». Например, в одном образе используем яркую сумку и помаду, браслет. А вот остальные дополнения будут перегружать аутфит. В целом, все индивидуально, некоторым будет достаточно даже одного акцента, - говорит стилист.

Совет КП

Стилист дала три модных совета, которые добавят в осеннюю капсулу разнообразие :

- Поработайте с длинами. Не бойтесь выбирать макси и мини (если можете себе позволить).

- Составьте трикотажный тотал-образ. Наденьте, например, джемпер и вязаную юбку.

- Обратите внимание на джемпер-поло.

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