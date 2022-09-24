Полмиллиона рублей за фигуру мечты можно получить в Барнауле

Наставники проекта уже набирают свои команды Фото: Анна СЕМИНА

25 сентября в Барнауле стартует новый сезон самого преображающего проекта «Сибирская трансформация». Главный приз – 500 тысяч рублей получит один из участников. Главное условие – просто дойти до финала.

Однако просто это или нет, знают только наставники участников и автор проекта, вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин. Вместе со своей командой он побывал в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) и рассказал о том, как проходит подготовка к юбилейному сезону.

– «Сибирская трансформация» - это проект для тех, кто хочет измениться, - говорит Александр Барбашин. – Хоть изначально и обозначено, что мы работаем с телом, но абсолютно всегда за три месяца работы участники меняются еще и внутренне. Сбрасывая вес, мы становимся здоровее, эффективнее, максимально можем включиться в работу. Нам надо меньше времени, чтобы отдыхать.

Участники проекта соревнуются в разных категориях: до 35 лет, свыше 35, «мамочки в декрете» и спортивные категории.

- В конце их ждет настоящий праздник: сцена, софиты, большой экран. Мы в финале оцениваем у ребят форму «до» и «после». Кто максимально изменился визуально, тот и выиграл, - продолжает спикер.

Причем совершенно не важно, пришел участник похудеть или наоборот набрать мышечную массу. У всех разные цели: кто-то, возможно, уже имеет определенный опыт занятий в тренажерном зале и хочет попробовать свои силы в спортивной категории, но ему кажется, что опыта для профессиональных соревнований еще недостаточно. Наставники помогут решить любую задачу. В этом точно не стоит сомневаться!

- Наша задача – не только научить, как достигнуть результата, а научить, как его удержать, - говорит вице-чемпион мира.

25 сентября в концертом зале АГИК (пр.Ленина, 66) пройдет первое общее собрание 10-го сезона «Сибирской трансформации». Начало в 13 часов. Будущим участникам проекта расскажут о том, как будет проходить подготовка, представят наставников, а также презентуют категории: на сцену в купальниках выйдут победители прошлых сезонов и на личном примере продемонстрируют, что нет ничего невозможного.

– Сразу после собрания с вами на связь выйдет наставник. Вам распишут план питания и тренировки. И то и другое будет своевременно меняться. Пройдет куча мероприятий: лекции, семинары, мастер-классы по приготовлению правильной пищи, будет работать психолог и многое другое, - добавляет Александр Барбашин.

– Кстати, за все время проекта мы уже целую книгу написали по приготовлению блюд. Там очень много рецептов, - говорит наставник проекта Роман Сидельников.

Кстати, сам Роман уже много лет является профессиональным фитнес-инструктором. За его плечами не просто составление тренировочных планов для посетителей «качалки», он сам спортсмен и проходил все этапы подготовки: от набора мышечной массы до жесткой сушки. Так что в свою команду он готов принять только тех, кто четко определил: чего он хочет получить от проекта? Заставлять или, тем более уговаривать точно никто никого не будет. Поддерживать – да. Для того «Трансформация» и нужна.

– Я сразу людям объясняю, что мне нужен результат, – говорит Роман. – Поэтому перед ними встает определенная ответственность. Ребята находятся, в первую очередь, в команде и нет такого, что каждый сам по себе. А тот результат, который они покажут – это, в том числе, моя репутация, а я за нее в ответе. Вообще, за все время проекта, в 98% я доволен своими подопечными.

– У меня работа с подопечными идет в тандеме: если ты хочешь результат, то ты должен следовать одному условию – соблюдать рекомендации, которые я составлю, - добавляет еще один наставник проекта Ирина Красникова. – А еще надо быть со мной на связи 24/7. Если хочешь что-нибудь съесть – ты мне звонишь или пишешь. Если надо – сделаем ядерную тренировку, чтобы встряхнуться.

Что очень важно отметить: участники проекта могут тренироваться в любом зале Барнаула или Алтайского края, а если пожелают, то и далеко за пределами региона или страны. Главное условие – их будут вести наставники «Сибирской трансформации: лично или дистанционно – такой формат тоже возможен. А если вы не успеваете на первое общее собрание, то донабор будет длиться еще неделю.

Еще один неоспоримый плюс для всех активных посетителей тренажерного зала: участники проекта смогут пройти бесплатную медкомиссию, по итогам которой специалисты дадут определенные рекомендации и уже на их основе наставники смогут подготовить более персонифицированную программу подготовки.

Ну, а через три месяца участники смогут получить фигуру своей мечты, а кому-то достанется главный приз – 500 тысяч рублей. Дойди до финала!

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