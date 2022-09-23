Этномюзикл создали в музыкальном театре Барнаула

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский государственный музыкальный театр представил премьеру этномюзикла «Хан Алтай».

Проект реализован на средства гранта министерства культуры РФ. За работу над ним взялась команда, которая ранее не сотрудничала с коллективом. Перед постановщиками поставили очень ответственную задачу: правильно и достоверно преподнести и передать этнокультурные традиции и мифологию коренных народов Алтая. Это очень важно, что не опошлись историю и не переврать, ведь можно одновременно обидеть алтайцев и обмануть зрителей.

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

– С одной стороны, это спектакль о любви к родной земле, необходимости сохранения исторической памяти и поддержания традиций отчего края. Но, с другой стороны, постановка будет использовать язык современного музыкального театра, в центре повествования – приключения наших молодых современников в условиях туристического похода, - рассказывают в театре.

Это масштабная постановка, в которой задействована практически вся труппа театра. Актеры рассказывают легенду о слиянии Бии, Катуни и Оби. Авторы мюзикла пытаются продемонстрировать со сцены любовь к нашей общей родине и поднимают один очень больной вопрос, который волнует местных жителей в реальной жизни: сохранность исторических памятников и культурного наследия.

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Авторы либретто Нонна и Анна Кротовы из Новосибирска. Для музыкального театра ранее они готовили спектакль «Доходное место». Композитор – Евгения Терехина из Красноярска. Она знакома зрителю музыкой к «Ползунову». Ранее они вместе не работали.

Над постановкой также работали режиссер-постановщик Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Василий Заржецкий и хореограф-постановщик – выпускник Санкт-Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Антон Дорофеев.

Кстати, зрители спектакля помимо самого представления смогут посетить тематические выставки и мастер-классы, которые будут проводить мастера традиционного искусства Республики Алтай. Они приурочены к премьере.

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Увидеть «Хан Алтай» можно будет в следующие даты:

23 Сентября в 18:30

24 Сентября в 17:00

21 Октября в 18:30

22 Октября в 17:00.

Стоимость билетов от 400 до 800 рублей. Есть возможность оплаты Пушкинской картой.

12+

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Этномюзикл "Хан Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

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